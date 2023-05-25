■寶寶兩公婆不時往來醫院探望。

■母親節當天喬寶寶陪媽媽出院。

■晚上一家人在家慶祝，成為喬媽媽最開心嘅母親節禮物。

■喬寶寶及喬嫂嫂喺英國過住半退休家庭生活，湊孫為樂。

■在港期間頻頻出席商演活動，喬寶寶都算搵到食。

■見祖母傷勢穩定，寶寶老婆、大仔「印度豹」夫婦決定繼續來港旅遊。

協助沖涼如廁移民蘇格蘭的喬寶寶過住半退休生活，今年2月見疫情減退生活恢復正常，即回港做商演搵食，由於生意好，回歸行程延至5月底，匯合埋老婆、兒媳及孫仔來港暢遊後才齊齊返英國，豈料81歲高齡媽媽在母親節前兩周，不慎跌親致盤骨斷裂，孝順仔馬上提前返歸，除24小時侍奉左右，仲幫媽媽沖涼及協助如廁，好乖仔。採訪：方騫平在港逗留5個月的喬寶寶，已於母親節前夕提前返回蘇格蘭做孝順仔，更稱今年母親節相當難忘。他說：「回港期間交由老婆睇住阿媽，阿妹開party期間，阿媽不慎喺屋企跌倒，盤骨裂咗入院兩星期，因為受傷位置影響大小二便，連坐都辛苦，醫生唯有幫佢打嗎啡止痛。今年母親節老人家最想要嘅禮物，就係4個仔女全部都喺佢身邊，咁我哋分別喺加拿大、英格蘭及香港飛晒返去陪佢，阿媽見到我哋後相當興奮，勇氣返晒嚟，可以落地自己行，行得好好，醫生護士都大讚進步神速，最後能趕及母親節當日出院。」阿媽冇事最緊要講到目前老媽狀況，寶寶話一日比一日好，用柺杖支撐行得到，不過因為要食藥，所以變得有啲攰，要長期入睡。「老婆、兒媳一早訂咗機票來港，所以由我幫媽媽沖涼及協助佢如廁，o依家媽媽瞓牀，我瞓地下，長期喺身邊等佢召喚，始終老人家大小二便比較論盡。」雖然未能跟家人在港家庭樂，寶寶唔覺得可惜：「阿媽有事梗係要留喺佢身邊啦，以前佢湊咗我哋咁多年，老咗梗係要照顧返佢。」他又指，今次留港5個月老婆冇詐型：「畀足家用就ok，蘇格蘭得家庭樂比較清閒，佢知我鍾意返香港搵食。咁我哋都有個協議，半年香港半年蘇格蘭。」