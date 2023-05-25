陳星妤自爆20歲「失豬」

近日劇集《一舞傾城》中「最後處女」陳星妤何時「失豬」引網民討論，星妤透露與關楚耀的牀戲下周才播，笑言隻「豬」可以留多一陣。
至於常被人討論「失豬」會否尷尬？她突然自爆20歲初戀時失身，隨後尷尬發現講錯說話，轉話題指因劇集帶挈傾談新工作。
至於余思霆被問何時開始新戀情，她坦言拍拖可遇不可求，大家以為她好多人追，其實沒人追，更自言擇偶條件不太高，感覺最重要。
今年以來，天氣反常，長時間多雨又熱又焗，飛蟻滋擾問題罕有地提早在4月大爆發，有市民在家中發現由飛蟻變成的白蟻巢穴，狀甚恐怖。滅蟲專家指，今年飛蟻問題明顯比往年更嚴重，4月接獲滅飛蟻個案比去年急升10倍...
2023-05-25
外交部前副部長謝鋒日前抵達美國紐約，接任中國駐美國大使一職。他指自己為捍衛中國利益和增進中美交流合作而來，現時中美關係面臨嚴峻挑戰，應落實兩國元首的共識，探索正確相處之道，妥善處理台灣等重要敏感問題，...
2023-05-25
美國白宮和共和黨的談判代表繼續就提高聯邦政府債務上限的問題進行磋商，但代表透露進展甚微，認為事情進展並不順利。共和黨籍眾議院議長麥卡錫表明，拜登政府必須承認支出太多才能有效解決財赤問題，又相信能避免債...
2023-05-25
由恒基牽頭夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德臨海豪宅天瀧，發展商昨日上載最新銷售安排，推出120伙於本周日（28日）起招標發售，當中7伙為首次推出的低座Harbour Mans...
2023-05-25
小米集團（1810）公佈首季業績，經調整淨利潤32.3億元（人民幣，下同），按年增13.1%；收入594.77億元，按年減少18.9%，均好過市場預期；期內整體毛利率則升至19.5%，按季增加2.3個...
2023-05-25
今晚曼聯主場對車路士的補賽，是本季英超最後一場Big6大戰，後者早已無欲無求，紅魔只需1分就可鎖定前4歐聯席位，形勢樂觀。兩軍已開始展開來季組軍工作，首先大刀闊斧清洗冗員，主隊射手安東尼馬迪爾和藍獅借...
2023-05-25
2010年參加《超級巨聲2》入行的陳國峰（Penny），前年7月疫情期間，跟TVB由經理人合約改為基本藝員約，因為工作量唔多，每月收入只得幾千蚊，一度要向圈外朋友借6位數（超過10萬）應急養家，辛苦捱...
2023-05-25
經歷完三年疫情，亞洲地區各個政府都不約而同的使出絕招搶旅客，香港有「你好，香港！」，既送機票，又派旅客消費劵；台灣政府推出旅客入境抽獎活動；馬來西亞和新加坡分別推出玩遊戲送機票和免費旅遊體驗活動；至於...
2023-05-25
昨晚唯一錦標是法國五月盃，結果「四季醒」大熱險勝。希威森憑「旅英福星」和「其藝先鋒」起孖，並成為騎師王。而練馬師王則是姚本輝，他勝出「上校」和「總理」。記者文傑、亨利、陳嘉甜 昨晚的法國五月...
2023-05-25