陳星妤自爆20歲「失豬」

■麥美恩、麥玲玲、林盛斌昨日齊齊錄影。

陳星妤、余思霆、黎諾懿等昨日錄影TVB節目《咁你都唔識》。近日劇集《一舞傾城》中「最後處女」陳星妤何時「失豬」引網民討論，星妤透露與關楚耀的牀戲下周才播，笑言隻「豬」可以留多一陣。至於常被人討論「失豬」會否尷尬？她突然自爆20歲初戀時失身，隨後尷尬發現講錯說話，轉話題指因劇集帶挈傾談新工作。至於余思霆被問何時開始新戀情，她坦言拍拖可遇不可求，大家以為她好多人追，其實沒人追，更自言擇偶條件不太高，感覺最重要。