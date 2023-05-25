現身康城發爛渣兼黑面 湯漢斯孖老婆行紅地氈被驅趕

■范冰冰孖馬斯克母親梅耶，一齊行紅地氈。

■史嘉莉穿上粉紅色晚裝，大晒身材及背部紋身。

■Jennie昨日再出席記者會見傳媒。

■北野武執導的《首》昨亦舉行首映禮。

■湯漢斯事後繼續與太太麗達韋遜行紅地氈。

鬼才導演韋斯安德遜新作《Asteroid City》入圍康城影展主競賽單元，前日在當地舉行首映，主演的湯漢斯拖太太麗達韋遜現身，被發現跟一名工作人員，疑因被催離開紅地氈而理論，幸好之後湯漢斯繼續開心行完紅氈。電影《布達佩斯大酒店》鬼才導演韋斯安德遜新作《Asteroid City》前日在康城舉行首映禮，「黑寡婦」史嘉莉祖安遜、金像影帝湯漢斯、視帝拜仁康斯頓、艾哲倫保迪、奧瑪花曼女兒Maya Hawke、Rupert Friend等亮相，但標梅利則被指染疫而缺席。紅地氈上，湯漢斯被拍到手指指跟一名工作人員發生口角，他與影星妻子麗達韋遜行紅地氈時，懷疑因逗留得太耐被驅趕，湯漢斯因不滿繼而與工作人員理論。不過他之後好快拖老婆繼續行紅地氈，並全程笑笑口，又在紅地氈跳舞。「國際范」范冰冰就孖電動車創辦人馬斯克母親梅耶（Maye Musk）一齊行紅地氈，認真威水。此外，日本男星北野武執導的《首》前日亦舉行首映，西島秀俊、中村獅童、淺野忠信、加瀨亮及大森南朋都有現身，電影放映後，觀眾站立5分鐘鼓掌，北野武指會繼續拍更多好作品，並再次回來康城。韓團BLACKPINK成員Jennie、尊尼特普女兒Lily-Rose Depp、加拿大天王The Weeknd主演的非競賽美劇《The Idol》繼大前日的首映後，再舉行記者會。昨日Jennie緋聞男友BTS成員V，都身在康城出席品牌活動，與他合照的反而是隊友Lisa、朴寶劍、歌手Future等人，但估計V與Jennie會偷偷約會。