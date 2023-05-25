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劉亞仁改口認涉毒 上庭後被鎖手銬收柙

2023-05-25 列印
■劉亞仁昨天早上去到首爾中央地方法院，接受審訊。
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韓國影帝劉亞仁今年2月涉濫用麻醉劑異丙酚，驗毒報告更顯示他除了異丙酚外，還對大麻、可卡因、「K仔」氯胺酮等5種毒品呈陽性反應，被警方調查，日前更疑因安排同為嫌疑人的藝術家同性密友崔河那潛逃海外，以及有毀滅證據的可能，先後被警方及檢方提出拘留令申請。

劉亞仁在韓國時間昨早10點半左右現身首爾中央地方法院，他被記者問到「是否承認指控？」就一改先前閉口不談的態度，回應稱：「我承認大部份（嫌疑）。」記者再問他有沒有幫助崔男逃往海外，他立刻澄清：「從來沒有試圖幫助共犯逃跑。」而崔河那則於11點15分左右現身法院出席審訊。劉亞仁經過1個半小時審訊後，被鎖上手銬帶離法院，送到收押所，他更透露︰「我後悔了（吸毒）！」劉亞仁3月27日第1次接受盤問，本月16日第2度被傳喚，警方透露他僅坦承吸大麻，其他毒品一概不認。■劉亞仁改口承認大部份控罪。
■劉亞仁改口承認大部份控罪。
■崔河那亦有現身法院作拘留前審訊。
■崔河那亦有現身法院作拘留前審訊。
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