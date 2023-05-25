不敢認係收視福將 馬國明趕拍新劇爆暗瘡

■無線劇集《法言人》昨日舉行祝捷會。

■黎燕珊在劇中與多位演員大鬥演技。

■黃嘉樂爆趙璧渝拍攝期間，好緊張同大壓力。

馬國明、張頴康、蔣祖曼、黃嘉樂、黎燕珊及趙璧渝等，出席TVB劇集《法言人》祝捷會，女主角林夏薇因工作而沒現身，席間公佈大結局成為今年9時半線單集收視冠軍，馬國明不敢認福將，笑言是有點運氣。劇集《法言人》大結局（12日）7天跨平台總收視25.3點，觀看人數近163萬，是今年9時半線劇集單集收視冠軍。馬國明被指「福將」，他說自己不敢講，但劇集反應好有驚喜，因這個時段的劇集好耐沒有這麼好成績，最近《白色強人II》、《隱形戰隊》及《法言人》被觀眾受落是有點運氣。至於《法》會否開拍續集？他稱沒有聽聞。最近馬明正拍攝新劇《新聞女王》，見他面部爆瘡，他表示因趕拍主景戲份，每日只休息3至4小時，拍完主景比較得閒。馬明說與佘詩曼有好多辦公室政治鬥爭戲，跟對方合作好享受，大讚阿佘是好對手，又照顧大家經常「萬歲」，今次合作拍劇未知幾時播出。黃嘉樂及趙璧渝在台上多謝監製劉家豪，趙璧渝講到眼濕濕，她說被嘉樂的說話觸動，今次《法》好成績，每次講起都想喊。嘉樂爆她拍攝期間好緊張及大壓力，經常問表現得如何？其實他自己都緊張，他真心多謝劉家豪給予機會，為他鋪排戲份一部比一部重。而《法》劇他挑戰的角色，與真實性格有分別，他坦言初時都有壓力，最開心是太太，他指太太「腳頭好」，由拍拖至今令他改變好多。趙璧渝讚嘉樂的太太很好，經常截圖給她，好大方不介意他們拍咀戲。嘉樂笑笑口說太太好鍾意看他拍咀戲，又要嬲又要睇。