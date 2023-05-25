林夏薇做足安全措施唔怕走光

林夏薇（薇薇）穿Deep V真空裙，以代言人身份出席旗艦店開幕活動，薇薇表示已做足安全措施、不怕走光，今年是她代言品牌第3次活動，生意好互旺。最近她為劇集《逆天奇案2》開工比較忙，因首次拍續集較緊張，加上上一輯有好成績，在壓力下明顯消瘦。薇薇說早前被媽咪谷肥3公斤，現時已報銷，之前她試身上的裙好貼，但昨日穿上身有點鬆，所以要花點時間做安全措施，提醒自己挺直腰不可亂郁。她為《逆2》已拍攝了3星期，與陳展鵬合作多次有默契，劇中多查案的戲份，稍後會拍外景，相比展鵬有動作戲較辛苦。