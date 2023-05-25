連詩雅完婚後病足3星期 讚家樂照顧周到

連詩雅（Shiga）前晚出席活動表示，之前籌備婚禮壓力大又頻撲，婚禮結束當晚她和老公陳家樂疲累到講不到話，感覺好像1日開了兩場演唱會。她自爆完成婚禮後即病了兩、三個星期，讚老公很好，即使廚藝不好也煲粥照顧她，又幫手做家務。



Shiga表示要養好身體迎接唱歌工作，問不是養好身體生小朋友嗎？她說生小朋友順其自然。談到家樂早前笑稱或將度蜜月由歐遊改為陪她去馬來西亞開騷，Shiga即表示這行程只是陪她工作，不想度蜜月與工作有關，她稱與家樂至今沒正式去旅行。會否選擇重遊定情節目的地方韓國？她說可考慮。