效力TVB13年 月入幾千欠一身債 陳國峰為養家收5位數打拳

狀態大勇■呢招起飛腳有板有眼，狀態大勇。

舉辦拳賽■亞洲心動娛樂董事賴彩雲博士（中）舉辦《宇宙榮耀搏擊拳賽》。

互相支持■Penny一對囝囝只得5歲和3歲，老婆Wing都有工作分擔生活費。

迎新動向■拳賽後翌日Penny同TVB完約，迎接一個新開始。

越級挑戰■Penny跟年紀細22年嘅職業籃球員陳耀燐打明星賽。

好有發揮■Penny喺《超能使者》中演大反派，好有發揮。

絕處逢生■兩年前疫情期間，Penny首當男一跟孫慧雪拍港產片《愛‧還記得》。

被拒參賽■兩年前Penny曾報名參加《聲生不息》，最後因年紀大被拒而發文表達不滿。

兄弟力撐■Penny開個唱時，《兄弟幫》一班兄弟撐場。

2010年參加《超級巨聲2》入行的陳國峰（Penny），前年7月疫情期間，跟TVB由經理人合約改為基本藝員約，因為工作量唔多，每月收入只得幾千蚊，一度要向圈外朋友借6位數（超過10萬）應急養家，辛苦捱咗年幾，趁下月約滿決意離巢。賣身13年，Penny換來一身債，但他無怨無悔：「我賺到嘅係經驗，有錢都買唔到嘅。」採訪：方騫平陳國峰將於下月13日出戰亞洲心動娛樂（AMM）舉辨的《宇宙榮耀搏擊拳賽》，40歲的Penny以參賽拳手身份，挑戰僅22歲，高頭大馬的職業籃球員兼籃球教練陳耀燐，打明星賽決一高下。擂台上豁出去真打8年前，Penny為操fit身形而練拳，跟志同道合嘅羅孝勇、謝東閔一齊玩。他自爆今次打拳賽，除機緣巧合獲朋友推薦外，絕對係為咗份酬勞：「見有5位數（萬元）出賽費，咪當係接份有錢job，又可以做吓運動囉，o依家我豁咗出去，上到擂台就嚟真，連樣都唔理，就算硬食兩吓，都要竭盡所能反擊返對手4拳，就算輸都唔好輸得咁肉酸。」問到會否好似林作咁採取逃跑戰術？Penny卻力撐對方：「擂台上千變萬化係要打技術，逃跑都係策略，也需要氣力。」周身瘀傷老婆擔心40歲的Penny撐林作因為感受到練拳之痛，「大家都知我乜年紀，平日只係踢波及做gym，冇做開劇烈運動，最初用死力對打分幾鐘，已經打到『爆呔』（冇晒氣），o依家協調到呼吸，可持續打3分鐘。」Penny育有2子，圈外老婆黃思雅（Wing）會否擔心他出賽？他輕鬆說：「佢表面話唔驚，我唔知佢內心點諗，不過，佢有時見我操完拳周身瘀傷，返到屋企成個人散晒，就會有啲擔心問『你得唔得㗎？』另外我唔建議年老媽媽捧場，始終身體髮膚受諸父母，但老人家堅持一定會到，暫時未知囝囝會唔會嚟，咁都好嘅，希望藉此以身作則，唔好做一樣後悔嘅事，有機會就要好好把握，做啲值得回憶嘅事。」冇興趣參加《中年2》提到第5波疫情嚴峻時，Penny兩公婆手停口停，經濟拮据，父親又因病去世，雪上加霜，好彩有「兄弟幫」老友Bob（林盛斌）等施援手，同時，他坦言有向圈外朋友借6位數應急，目前仍未有能力還債。當問到可有後悔賣身TVB 13年？他承認在TVB多年，有段時間失望及徬徨過：「但賺咗好多人生、工作、演戲經驗，有錢都買唔到。我相信人要向前行，唔可以停留太耐，去另一個地方，總會有出頭天，就算離巢都唔可惜。」Penny曾下定決心，40歲要做一件有意義嘅事，「加上拳賽後翌日同TVB完約，好似上天畀我一個新開始，將來仍然會keep住唱歌，接吓商演，邊做健身教練去尋找機會。」另外，兩年前Penny曾報名參加《聲生不息》但被指年紀大，報名被拒，問他會否參加《中年好聲音2》圓歌星夢？他有所保留，尷尬婉拒說：「機會留返畀外面嘅年輕人，等佢哋見識吓TVB係點，唔使預我喇……」