碧咸現身澳門惹哄動 任粉絲集郵被讚親民

碧咸難得再訪澳門，吸引了大批粉絲圍觀；碧咸在紅地氈上表示一星期前已抵達澳門，已有4年未有到澳門，再次來到有回到家的感覺。而鄧紫棋則是首位在倫敦人綜藝館表演的嘉賓，感到非常榮幸；而郎朗在開幕典禮上演奏出西方古典樂及中國曲目。
碧咸離開紅地氈後，親民的他走近場邊的粉絲，大方與粉絲們合照及簽名，親民表現引起粉絲們轟動，騷動了數分鐘後，碧咸才步入會場，前後現身約15分鐘。
碧咸在典禮上表示今次住在由他參與設計的套房中，笑言房間中到處都是自己的相片，他也忍不住打卡。
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2023-05-27
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2023-05-27
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2023-05-27
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