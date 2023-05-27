宋康昊新片康城行紅氈 Krystal全汝彬獲讚有仙氣

■宋康昊（左一）與一眾演員行紅地氈。

「第76屆康城影展」已進入尾聲，繼前日有宋仲基主演的《禍亂》首映禮，其《黑道律師文森佐》拍檔全汝彬都身在康城，與女團f(x)出身的歌手Krystal、上屆康城影帝宋康昊、林秀晶、吳政世等為非競賽新片《蜘蛛網》行紅地氈。全汝彬和Krystal穿上設計相似的緞面禮服，二人都獲讚優雅、有仙氣，難分高下。電影播畢後，觀眾站立鼓掌10分鐘，導演金知雲表示觀眾給予他力量，又感謝一眾演員的付出。此外，越南裔導演陳英雄新片《The pot au feu》入圍主競賽單元，前日舉行首映，但康城的法國及華語刊物只給予1及1.4分，成績墊底，但在康城評審的分數則有2.8的高分。