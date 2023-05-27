談到他早前獲《福布斯》選為「亞洲30歲以下精英榜」唯一香港代表，MC表示開心又榮幸，但因為工作忙，未有特別慶祝，會繼續努力做好自己，並透露稍後將要拍新戲，故已提早錄好3首歌。問到要為新戲做何準備？他說：「套戲無動作，但劇組想我看上去瘦弱點，不要太大隻，所以要節食做運動減肥，但我很喜歡食，忍口很難，要慢慢習慣。」
為新戲減磅扮瘦弱 張天賦呻最難捱要節食
談到他早前獲《福布斯》選為「亞洲30歲以下精英榜」唯一香港代表，MC表示開心又榮幸，但因為工作忙，未有特別慶祝，會繼續努力做好自己，並透露稍後將要拍新戲，故已提早錄好3首歌。問到要為新戲做何準備？他說：「套戲無動作，但劇組想我看上去瘦弱點，不要太大隻，所以要節食做運動減肥，但我很喜歡食，忍口很難，要慢慢習慣。」
平安包生意增4成 飄色復辦 6萬人次逼爆長洲
經過3年疫情，長洲太平清醮昨終復辦飄色巡遊，和搶包山比賽，吸引大批市民及遊客去「朝聖」，塞爆長洲。重頭戲飄色巡遊續緊貼時事，包括不滿加風四起，及港燈在大停電中仍有獎賞等，貫徹諷刺時弊的傳統，多名扮演官...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中美關係回復需加強對話 謝鋒抵紐約接任駐美大使
外交部前副部長謝鋒日前抵達美國紐約，接任中國駐美國大使一職。他指自己為捍衛中國利益和增進中美交流合作而來，現時中美關係面臨嚴峻挑戰，應落實兩國元首的共識，探索正確相處之道，妥善處理台灣等重要敏感問題，...
2023-05-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
12乘客不適送院 韓亞客機飛行中艙門打開 男乘客涉違航空法被捕
韓亞航空昨午一架客機飛行途中艙門一度打開，強風吹入艙內，乘客被強風猛吹，頭髮亂飄，雖然飛機最終安全降落，但有12人不適送院，包括8名學生。警方其後拘捕一名男乘客，他涉嫌打開艙門，違反《航空保安法》。突...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
NOVO LAND度假園林會所全面睇
焦點盤開展新一波攻勢，新地旗下屯門NOVO LAND 2A期於日前上載樓書，涉929伙，涵蓋開放式至3房單位，主打2房，最快下周開價，6月初推售。 新地副董事總經理雷霆指出，屯門NOVO LAN...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
觀望美債務上限進展 恒指短線或下試18000
美國債務上限談判分歧收窄，白宮和共和黨接近達成協議，將提高舉債上限兩年，惟市況觀望氣氛濃厚。有證券界人士預計，港股短線投資氣氛仍然會較差，短期或有機會下試18000點的水平。由於佛誕節假期，港股昨日休...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
摩利斯 傷心地站起來 盧頓贏面「高」
英冠升班附加賽決賽今晚於溫布萊上演，由高雲地利與盧頓爭奪最後一個升班席位。卡爾頓摩利斯今季新加盟盧頓即成進攻核心，曾於溫布萊有不愉快經歷的他，矢言要掃走陰霾爭取士哥，勢率隊擊敗往績處下風的高雲地利，客...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
人生多奇遇 遇賊入屋苦心勸收手 71歲程可為 首公開 被靈體索命險死
71歲的程可為（大姑），兩年前不獲TVB包薪續約，入行逾50年已回復自由身的她樂得輕鬆。約大姑做訪問，被她帶住穿梭時空，21歲曾遇過令她毛骨悚然的撞鬼經歷、51歲獨居時被賊仔爬水渠入屋行劫。大姑自言做...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李純恩 - 不聽大道理｜好好過日子
這天見人在網上寫：真正改變人生的，不是大道理，而是小習慣。這句話有道理。大道理人人會講，人人會講的大道理，基本上都是廢話，於人生沒有一點好處。喜歡講大道理的人，不是悶蛋，就是利用悶蛋發財的「人生導師」...
2023-05-27
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
四季醒大熱險勝捧盃
昨晚唯一錦標是法國五月盃，結果「四季醒」大熱險勝。希威森憑「旅英福星」和「其藝先鋒」起孖，並成為騎師王。而練馬師王則是姚本輝，他勝出「上校」和「總理」。記者文傑、亨利、陳嘉甜 昨晚的法國五月...
2023-05-25
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6