為新戲減磅扮瘦弱 張天賦呻最難捱要節食

■MC與粉絲合照時，熱到不停抹汗。

MC張天賦昨日在炎熱天氣下，出席尖沙咀戶外活動，即場獻唱兩首歌，過百粉絲到場支持，MC在活動期間不時要用紙巾抹汗。MC表示上一次做戶外活動已是去年，雖然開心但也怕粉絲辛苦，他又說希望做戶外騷，但要選擇秋冬時份，因自己怕熱，涼一點氣氛也會更好。談到他早前獲《福布斯》選為「亞洲30歲以下精英榜」唯一香港代表，MC表示開心又榮幸，但因為工作忙，未有特別慶祝，會繼續努力做好自己，並透露稍後將要拍新戲，故已提早錄好3首歌。問到要為新戲做何準備？他說：「套戲無動作，但劇組想我看上去瘦弱點，不要太大隻，所以要節食做運動減肥，但我很喜歡食，忍口很難，要慢慢習慣。」