人生多奇遇 遇賊入屋苦心勸收手 71歲程可為 首公開 被靈體索命險死

隱形富婆■大姑識飲識食，畀得起錢享受人生，但否認係隱形富婆。

最佳綠葉■大姑、馮素波、馬海倫、于洋都係受歡迎綠葉。

低胸演出■11年前於《女警愛作戰》中着低胸裝演出，身材超有料。

配襯姐仔■2003年程可為及郭可盈合作拍過《青出於藍》。

自由接劇■離開TVB後跟馬浚偉、陳秀珠及施匡翹拍港台劇《我們的畢業禮》。

最後劇作■TVB告別作《隱門》，同劇有陳展鵬、黃智雯及盧宛茵。

任女主角■大姑年輕時經常擔任《民間傳奇》女主角。

力捧花旦■1975年她在《乘風破浪》嶄露頭角，之後成為了TVB力捧花旦之一。

端莊淑女■大姑（左一）、呂有慧及蘇杏璇，大姑稱自己唔係靚女，但夠端莊。

71歲的程可為（大姑），兩年前不獲TVB包薪續約，入行逾50年已回復自由身的她樂得輕鬆。約大姑做訪問，被她帶住穿梭時空，21歲曾遇過令她毛骨悚然的撞鬼經歷、51歲獨居時被賊仔爬水渠入屋行劫。大姑自言做人行得正企得正，所以都能化險為夷，她寄語做人要實際，唔好佔人便宜：「欠債個數冇得走，係要還嘅，個天會睇住唔會入錯戶口。幾多恐怖命案由愛到唔愛而動殺機，好危險呀。」採訪：方騫平攝影：朱偉彥「御用阿媽」程可為效忠TVB達50年冇變過心，當年有電視台高薪挖角3次都不為所動，但兩年前改簽一年一騷，感覺被公司「離棄」，不過她明白到近年經濟環境差，雙方冇對錯，目前已放下，「我唔傷心喇，TVB每年仲有一騷搵我，我一定會返去。」連環噩夢獲高人解救一直循規蹈矩，多年來從未傳出負面新聞的大姑有好多奇遇，她首次公開超恐怖撞鬼經歷，「50年前仲讀緊訓練班，當時家住九龍城唐樓，有晚收工喺樓下閘口聽到阿媽叫我乳名，之後持續6晚發夢都見到同一副棺材，旁邊有對男裝尖頭鞋，然後有把老人家聲對我講『我好鍾意你，想你做我老婆！』夢中我就同佢理論話『大家係兩個世界嘅人，而且無仇無怨，根本冇可能一齊……』。」及後媽咪安排她到附近的診所睇醫生，靠食安眠樂安睡，但10日後停藥，噩夢再來襲，「嗰次佢仲叫我企上去花架，好彩我仲清醒知道咁樣做會跌死，嬲到爆粗。」但當時她已變到有氣冇力，失魂落魄，阿媽再次畀錢她去睇醫生，去診所路上竟遇上一位「高人」跟她說：「你我相遇係緣份，睇你個樣，時日無多好論盡……」並教她返歸叫阿媽去一個地方，做一啲幫她保命的方法。說也奇怪，一直唔信她撞鬼的媽媽，見她聲淚俱下跪地求救後，照「高人」說話去做，自此噩夢消除，不過，求救內容要一世保密。唔信有一生一世愛情問到遇上索命靈體是否跟「不婚之謎」有關？大姑唔敢肯定，但就一定跟信任有關，「o依家社會變化太大，出面引誘太多，自己都唔敢擔保一生一世愛一個人啦，何況要保證對方愛你？做人實際啲好，一定要靠自己，唔好佔人便宜，幾多恐怖命案由愛到唔愛而動殺機，好危險，唔好玩呢個遊戲。」勸賊仔勿再鋌而走險另外，大姑又於31年前試過家中遇劫，「嗰晚個賊等我瞓咗先爬入屋，入房拍醒我，我裝作鎮定摸黑行去客廳畀咗7萬幾現錢佢，直覺覺得佢對數字幾滿意，感覺佢唔會傷害我，對方讚我鎮定仲要求同我傾偈，我就勸佢回鄉做啲小生意，唔好再鋌而走險，仲打開大門畀佢離開，佢堅持喺邊度嚟就喺邊度走，我喺房睇住佢爬渠9秒9落返地下，好驚險，事後我都冇報警，但嚇到對腳係咁震。」大姑冇打算退休，現階段好享受人生：「我畀得起錢食嘢及揼骨，想開工又有人肯搵我，我好滿足㗎嘞。」