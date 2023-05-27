約保錡踢波被嫌棄　 肥仔鬧爆：佢真係勁賤

■肥仔與吳安儀同小朋友打網球。

肥仔（梁業）與「四眼Cue后」吳安儀等昨日以嘉賓身份，出席「香港網球明日之星計劃2023」啟動禮。活動上，肥仔與吳安儀跟現場小朋友打網球前，就做出拗腰及一字馬等熱身動作。肥仔指基本上所有球類運動也喜歡，至於平常會否約ERROR隊友打波，他表示有跟193打籃球但就好嬲保錡，皆因每次約對方踢波時，保錡總會嫌他渣：「好狗，勁賤囉，我話我都想踢，佢話『你唔得㗎，啲人太勁』。」他又指保錡現時專心跑步，已不理他。提到肥仔有份演的《極度俏郎君》被網民評為「膠劇」，他說：「呢啲留俾公司決策，我唔評論咁多，自己做返自己嘢就啱。」他指日後拍劇也要看公司安排：「我鍾意同ERROR一齊做多啲，因為個氛圍開心好多。」