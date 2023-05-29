處女Sky Dive挑戰14,000呎高空 梁芷珮自責 冇做好「表情管理」

■未跳出機艙前，Christy緊張得大嗌。

■為了與Quokka拍照，Christy施展渾身解數。

■Christy參加的包食包玩「出海套餐」，價錢認真抵。

■Christy在澳洲玩盡水上活動。

■Christy大啖新鮮龍蝦。

■Christy大晒與Quokka的合照。

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列合共6集的《澳洲潮什麼》，將由今天（29日）起、逢周一至周三晚10點30分翡翠台播出。首次踏足西北澳的Christy，首集內容及行程已相當豐富，除了近距離親親有「全世界最開心動物」美譽的Quokka（短尾矮袋鼠）外，Christy更會挑戰14,000呎高空，獻出處女Sky Dive。另外Christy還會帶大家體驗價錢超值、包食包玩的「出海套餐」，只需約HK$1,500，便可有齊游水、浮潛、出海及超新鮮海鮮盛宴，4大超歎體驗。談到獻出處女Sky Dive，Christy正式試跳前坦言：「驚到連自己個名都唔記得」，雖然如此，但為了體驗長達1分鐘的「高空自由時間」，Christy一來便挑戰二級難度的14,000呎高空跳；其間Christy目睹同行兩名「隊友」於一級難度的10,000呎高空起跳時，一度嚇得瘋狂大叫「變態」，但當正式起跳後，Christy成功克服心理障礙，並放眼享受眼下漂亮景色。為靚景高空感動落淚Christy事後笑言在半空欣賞美景期間一度感動落淚，並自責未有做好「表情管理」：「因為以時速200公里降落真係好刺激，我哋飛足5分鐘。開降傘時離心力最犀利，我喺半空忍唔住滴咗兩滴眼淚，因為個景實在太靚。」為親近Quokka不惜瞓身另為了親親Quokka影靚相，Christy可謂施展了渾身解數，不但無視Quokka「便便」、更多番「瞓身」試圖吸引Quokka注意，難怪自拍大豐收。此外，Christy在節目中還分享了親親Quokka兩大禁忌，萬勿錯過。