■陳若思與胡美貽主持的《趁而家去東京偷食……譜！》，殺入人哋廚房。

■林映暉主持的《自然系女子旅行》系列，將開拍第2輯。

■黃嘉雯在節目內被感動到爆喊。

連日大雨，趁住周末陽光普照，到赤柱廣場閒逛。平日假期都會見到一班狗友帶毛孩在廣場對開的空地蹓躂，料不到前日狗聲特別鼎沸，較平日多了1倍有多的狗狗。八卦一下，原來是J2（82台）在此為狗狗真人騷《超級毛特兒大賽》做宣傳，找來一班參賽的主人同毛孩在現場以狗會友，變成一場狗狗嘉年華，非常熱鬧。《超毛》標榜是電視史上首個寵物選秀真人真狗騷，上星期第1周播出，筆者都有追看。與其說是比賽，更多是一班狗友借機互相交流。淘汰的過程感人而不傷感，見到一班愛狗人真情流露，非常窩心。隨住一班狗友真摯的讀白，兩位主持向海嵐、黃嘉雯都被感動落淚毫不矯情。上周J2的新節目還有陳若思同胡美貽主持的《趁而家去東京偷食…譜！》，兩位靚女主持深入日本人被視為神聖不可侵犯的廚房，為觀眾揭秘偷師學煮餸，第1集介紹的鰻魚飯，已睇到垂涎三尺。敢在同一周作雙線出擊，可見J2製作人員的信心愈做愈強，亦證明「大把貨」在手。《我要瞓鬥》考參賽者捱眼瞓而J2另一重頭新節目《我要瞓鬥》，上星期亦已經舉行開鏡拜神，表示這個鬥捱眼瞓的真人騷正式上馬。遊戲規則很簡單，參賽者能捱過60小時眼瞓，就有機會贏得約10萬元的獎金獎品，當然是否「唔瞓」就贏咁簡單？相信製作組會加入不同程度挑戰，來「留難」參加者，提高可觀性，到時真係要拭目以待。其實J2自去年6月「再出世」後，經過11個月艱難的探索，已開拓出自己的路線。既然目標觀眾是一班年輕人及高消費人士，當然要投其所好，在劇集以外另覓蹊徑，以綜藝及旅遊資訊節目作主打，應該是行對了方向。一早已講過J2的優勢在於機動，沒有框框限制因時制宜，往往可以奇兵突出。事實上她一系列的旅遊節目，已成功在年輕族群闖出名堂，現在但凡有同類節目推出，大家就會先想到82台的J2。好似早前兩輯由胡慧冲同叉燒姐鄺玲玲主持的《冲遊泰國》系列大受歡迎，叉燒姐更成為不少後生網民追捧對象。之後杜如風主持的《解風東京》食正疫情解封，港人報復式遊日，節目內容提供不少自由行素材，7天跨平台總收視做出驕人的5.9點，奠定J2旅遊節目的王牌地位。要知道在翡翠台以外的電視頻道，能有3點的收視，已是非常難得。林映暉再拍《自然系女子旅行》講到旅遊節目又點可以漏了《自然系女子旅行》系列，上一輯林映暉（暉哥）夥拍3位台灣女神林襄、張雅涵（Kimi）同黃上晏做主持，靚人、靚影加上好身材的震撼視覺效果，令一班少男看得如癡如醉。早前暉哥在網上開live公告，籌拍《自然系女子日本旅行》單是女子旅行已夠吸引，再加上日本元素，得出1+1大於2的化學效果。暉哥在live宣佈Kimi將會歸隊，至於另一位大眾期待的女神林襄會否回歸，大家就要密切留意。