亞裔電影人康城大放異彩 67歲役所廣司演洗廁所工人 大熱封帝

■越南裔導演范天安獲金攝影機獎。

■土耳其女星Merve Dizdar，在上屆影帝宋康昊手中接過獎項。

■是枝裕和（中）領最佳劇本獎。

■最佳導演由法籍越南導演陳英雄奪得。

■Justine Triet執導的《Anatomy of a Fall》奪金棕櫚獎。

《第76屆康城電影節》於27日晚上舉行閉幕禮及頒獎儀式，最高榮譽金棕櫚獎由法國女導演Justine Triet執導的《Anatomy of a Fall》奪得。今屆亞裔電影人亦大放光芒，日本男星役所廣司憑扮演廁所清潔工角色封影帝，日本名導是枝裕和則再憑《怪物》奪得最佳劇本獎。 圖：路透社今屆康城影展最高榮譽金棕櫚獎由法國女導演Justine Triet作品《Anatomy of a Fall》奪得，Justine亦是史上第3位獲此殊榮的女導演。除了女性力量發威外，今屆影展更是亞裔電影人大放異彩的時刻，包括影帝的日本男星役所廣司、影后的土耳其女星Merve Dizdar、奪得最佳劇本獎的是枝裕和及坂元裕二、獲封最佳導演的法籍越南導演陳英雄，以及獲頒金攝影機獎的越南裔導演范天安。繼柳樂優彌第2位封帝現年67歲的役所廣司憑德國名導雲溫達斯的作品《Perfect Days》奪得影帝，他亦是自柳樂優彌於2004年憑《誰知赤子心》得獎後，第2位獲封康城影帝的日本演員。此外，這亦是繼上屆宋康昊憑《孩子轉運站》得獎後，連續兩屆由亞裔男演員獲此殊榮。得獎後役所廣司開心地說：「我終於追上柳樂優彌了，很高興成為柳樂優彌得獎後19年來首位得此獎項的日本演員。」問到他事前可有想過得獎？他謙稱雖然今次在康城受訪期間，很多法國媒體和日本民眾都對其演出甚為讚賞，他本人也有點期待，但又不敢想自己能得獎，所以當宣佈得獎時，他實在十分驚喜。在《Perfect Days》中，役所廣司扮演一名白天洗廁所、日落浸浴閱讀的廁所清潔工，導演藉此角色歌頌勞動階層。是枝裕和要向拍檔報喜至於是枝裕和繼作品《怪物》奪得酷兒金棕櫚獎後，再與老拍檔金牌編劇坂元裕二雙雙奪最佳劇本獎。這亦是繼濱口龍介執導的《Drive My Car》於2021年得獎後，相隔兩年再有日本人在康城攞最佳劇本獎。前晚是枝裕和獨自領獎，他開心說會向已先行回日本的坂元報告喜訊。