馮盈盈解開心結告別情緒病

馮盈盈與譚俊彥昨日到粉嶺為節目《警聲百二秒》錄影，盈盈表示演過兩次警察但首度着制服，今次和譚俊彥一同體驗裝甲車及飄移。



盈盈表示正拍攝《逆天奇案2》，今次和陳展鵬、林夏薇及高鈞賢有對手戲，她表示會和高鈞賢演甜蜜夫妻，不會再做「妖精」，與展鵬及薇薇之間有圓滿結局。盈盈透露過去1年有情緒病，她指當時情緒比較低落，是自己問題，現在長大了已沒事，她否認是抑鬱症，「當時是有點心結，是工作、發展以及屋企人，當時有工作需要離開香港幾個月，因為媽咪病了，她擔心不能照顧我、我也擔心她，所以推卻了，但現在我可以北上。」