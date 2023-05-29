佘詩曼48歲生日 錄影廠開驚喜Party

■阿佘獲劇集台前幕後送驚喜派對。

■左起：王敏奕、李施嬅、阿佘及高海寧玩自拍。

佘詩曼昨日48歲生日，前晚她為TVB新劇《新聞女王》開工，正當她以為劇組如常放晚飯時，李施嬅、高海寧、王敏奕及監製鍾澍佳等齊齊送驚喜，推出3個特製蛋糕、鮮花及巨型生日卡，全場更合唱生日歌，令阿佘十分感動。原來一眾演員知道壽星女生日前夕會開廠景，施嬅訂了阿佘喜歡的泰國菜，高海寧則負責安排生日蛋糕，阿佘興奮表示：「施嬅好記性，好sweet！高Ling今朝收工仲係咁同我講bye bye，原來大家交戲，我真係好開心，因為我哋喺呢個office廠景差不多拍咗1個月，大家好熟，好像一家人，真心多謝大家送畀我呢個生日Party！」向來朋友多多的阿佘，生日月要工作中度過，「有另一種開心，好有力量咁！剛才我吹蠟燭前許願，願望梗係關於我哋（新聞女王團隊），明天首要『自然醒』，稍後慶祝安排先再諗。」