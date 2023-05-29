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張寶兒性感現身獲老公批准

2023-05-29 列印
■張寶兒罕有地以性感打扮示人，笑言老公袁偉豪已OK。
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曾志偉、張寶兒、蔡思貝等昨日到灣仔出席一個發佈會。張寶兒罕有地性感現身，她表示已到夏天，平時又很少這樣打扮，事前都有讓老公袁偉豪看過件衫，他都說沒有問題。蔡思貝早前在兩星期內先後到加拿大和英國登台和拍節目，而她在英國拍攝的旅遊節目大受好評，連姜皓文都留言讚好，令她覺得非常開心，今次由她一腳踢主持旅遊節目，笑指有拍檔一起會比較輕鬆。

另外，羅子溢太太楊茜堯日前在社交平台發文，表示被人騙了一次又一次，有網民揣測因他過去紀錄不好而得罪太太，羅子溢指和太太是講將來，以前的事不再講。■蔡思貝一腳踢主持節目較辛苦。
■蔡思貝一腳踢主持節目較辛苦。
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