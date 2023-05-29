至於黃智雯與圈外男友感情穩定，問有否結婚計劃？她笑言：「我未有阿湯和馬明咁幸福，可能工作停不下來，拍完《隱門》都沒有唞，最近又排練舞台劇，好考體能又多獨白，對腦力好大挑戰，要食合桃補腦！」
湯洛雯調理好身體等結婚
至於黃智雯與圈外男友感情穩定，問有否結婚計劃？她笑言：「我未有阿湯和馬明咁幸福，可能工作停不下來，拍完《隱門》都沒有唞，最近又排練舞台劇，好考體能又多獨白，對腦力好大挑戰，要食合桃補腦！」
社聯調查：流失率升至23% 社福界人手大流失十個煲得八個蓋
社工爆離職潮，服務受眾境況堪虞。社聯一項調查顯示，社福界人手綜合流失率由疫情期間的一成多，飆升至兩成三，其中社工流失率便由一成多升至兩成，原因包括轉工或移民等。有社福機構坦言，社工不能從外地輸入，人手...
2023-05-29
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獲民航最高儀式「過水門」迎接 國產客機C919首飛抵北京乘客大讚平穩舒適
國產大型客機C919昨從上海飛抵北京，獲民航最高儀式「過水門」迎接，完成首次商業載客飛行，乘客大讚平穩舒適。C919今日起會在上海往返成都的航線運營，其後會拓展更多航線。今起營運上海成都航線航班編號為...
2023-05-29
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白宮共和黨債限達共識 周三表決法案
經過多日磋商，美國白宮與共和黨就債務上限問題達成原則性協議。總統拜登承認在協議上作出「妥協」，不是每個人都能夠得到想要的，但可以避免災難性的債務違約。預料眾議院將於周三表決法案。拜登周日在推特發表聲明...
2023-05-29
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NOVO LAND度假園林會所全面睇
焦點盤開展新一波攻勢，新地旗下屯門NOVO LAND 2A期於日前上載樓書，涉929伙，涵蓋開放式至3房單位，主打2房，最快下周開價，6月初推售。 新地副董事總經理雷霆指出，屯門NOVO LAN...
2023-05-27
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美債務談判達共識 外圍向好 港股今有望高開
美國債務上限爭議，終於達成初步共識，再加上美股上周五已率先抽高，有分析認為，港股今日將有機會高開。假若美國國會於本周三（31日）通過方案，債務危機順利解決，港股還有進一步上升空間。雖然美國共和民主兩黨...
2023-05-29
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火力全開爭升英冠 「錫」破天驚
崇尚進攻的班士利和錫周三，今晚在英甲升班附加賽決賽，將會於溫布萊球場正面交鋒。然而班士利兩位箭頭迪雲特高爾和泰迪最近效率平平，相反錫周三射手李爾格哥利及米高史密夫就腳風不錯，加上錫周三上圈奇蹟反勝彼德...
2023-05-29
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亞裔電影人康城大放異彩 67歲役所廣司演洗廁所工人 大熱封帝
《第76屆康城電影節》於27日晚上舉行閉幕禮及頒獎儀式，最高榮譽金棕櫚獎由法國女導演Justine Triet執導的《Anatomy of a Fall》奪得。今屆亞裔電影人亦大放光芒，日本男星役所廣...
2023-05-29
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各界須強化服務質量 協力護港「旅遊之都」美譽
國泰航空空中服務員涉歧視不懂英語的乘客，事件連日發酵，引發內地網民、內地官方媒體和香港特首齊聲譴責，逼使國泰行政總裁林紹波在短短3天內4度就事件致歉，火速解僱了3名涉事空服員，並承諾重新審視公司內部文...
2023-05-29
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將王衞冕遮打盃
昨日舉行季內遮打盃，結果韋廄「將王」成功衞冕，馬房另贏「投資有利」起孖。但練馬師王則是蔡約翰，他取得兩冠三亞一季一殿，在尾場後上封王。至於潘頓勝出伍廄「獎金大少」、呂廄「勝不驕」、文廄「線路神驊」和蔡...
2023-05-29
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