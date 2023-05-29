湯洛雯調理好身體等結婚

黃智雯、湯洛雯（靚湯）前晚到將軍澳電視城為《思家大戰》錄影，靚湯將與馬國明拉埋天窗，計劃到外地影婚照，前晚見她明顯清減了不少，她表示離目標仍有點距離：「但我不會勁減，不想瘦得嚟好殘，還有時間一步步來。（還有多少時間？）不告訴你們，想留一點小秘密。」她又指公司再安排馬國明於7月拍新劇，出發的日子或有變數。阿湯指拍完《隱門》後需要調理身體，當時更有失眠情況，都有1年未拍劇，笑言沒刻意安排放假籌備婚禮，而是沒有人找她。



至於黃智雯與圈外男友感情穩定，問有否結婚計劃？她笑言：「我未有阿湯和馬明咁幸福，可能工作停不下來，拍完《隱門》都沒有唞，最近又排練舞台劇，好考體能又多獨白，對腦力好大挑戰，要食合桃補腦！」