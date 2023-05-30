Sammi「中招」後出關拍片講近況

鄭秀文（Sammi）早前確診新冠肺炎，病足9天，直至本月21日才變回一線，她更自爆體力尚未完全恢復，但卻肥了6磅。



Sammi昨日去行山做運動，她在社交網上載短片，片中見她戴太陽帽、太陽眼鏡，着上運動bra top及瑜伽褲，褲頭更插住一樽水，大騷弗爆身材，Sammi邊行邊交代身體狀況，雖然仍有幾聲咳，聲音有點沙啞，但精神不錯，她寫道：「終於出嚟行下，見下個太陽，唔知仲有冇人好似我咁，仲係會咳呢？」網民紛紛留言叫她不要做太劇烈運動。