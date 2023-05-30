Sammi昨日去行山做運動，她在社交網上載短片，片中見她戴太陽帽、太陽眼鏡，着上運動bra top及瑜伽褲，褲頭更插住一樽水，大騷弗爆身材，Sammi邊行邊交代身體狀況，雖然仍有幾聲咳，聲音有點沙啞，但精神不錯，她寫道：「終於出嚟行下，見下個太陽，唔知仲有冇人好似我咁，仲係會咳呢？」網民紛紛留言叫她不要做太劇烈運動。
Sammi「中招」後出關拍片講近況
Sammi昨日去行山做運動，她在社交網上載短片，片中見她戴太陽帽、太陽眼鏡，着上運動bra top及瑜伽褲，褲頭更插住一樽水，大騷弗爆身材，Sammi邊行邊交代身體狀況，雖然仍有幾聲咳，聲音有點沙啞，但精神不錯，她寫道：「終於出嚟行下，見下個太陽，唔知仲有冇人好似我咁，仲係會咳呢？」網民紛紛留言叫她不要做太劇烈運動。
屋宇署限15天復修 不排除刑事檢控 「首都」拆主力牆單位 急裝支架防冧樓
將軍澳日出康城首都一個住宅單位被揭裝修期間把主力牆拆去，引起結構安全憂慮。屋宇署昨天派員到場調查，要求業主在15日內復修主力牆。一名疑似室內設計師在單位現身，他指事件進入程序，不便透露詳情。單位樓上住...
2023-05-30
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飛行工程師和載荷專家首飛行 神舟十六號升空預11月返地面
中國載人航天工程辦公室公佈，神舟十六號將於今天早上9時31分發射升空，由3名太空人景海鵬、朱楊柱及桂海潮執行是次載人飛行任務。官方同時公佈已啟動載人登月計劃，目標在2030年前實現中國人首次登陸月球。...
2023-05-30
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北韓擬發射人造衞星 日防相令擊落跨境導彈
北韓擬於5月31日至6月11日期間發射一枚人造衞星，據報已向國際海事組織通報，但遭到日本及南韓強烈要求撤回計劃。日本政府指收到北韓的通報，將視此為發射彈道導彈的預告。首相岸田文雄（見圖）批評，即使北韓...
2023-05-30
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天瀧特色戶錄雙破頂成交
由恒基牽頭發展，夥拍會德豐地產、中國海外、華懋、新世界及帝國合作發展的啟德臨海豪宅項目天瀧，不足半個月再度破頂，昨日剛以招標方式售出頂層特色戶，造價約1.12億，呎價高見57750元，成交價及呎價創項...
2023-05-30
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港股4連跌累瀉1127點 美團績後遭唱淡插8%
美國債務上限達成初步共識，惟無助港股表現，恒指高開低走，兼全日窄幅波動，高低波幅361點，收報18551點，跌195點，ATMXJ合共拖累恒指143點，4連跌累挫1127點，大市成交金額微減至1105...
2023-05-30
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前英超王者降班 狐狸童話落幕
李斯特城在周日英超煞科戰做足本份，主場2:1擊敗韋斯咸，可是17位的愛華頓亦順利全取3分，令狐狸最終逃不過降班厄運，與同日落敗的列斯聯和早已篤定包尾的修咸頓一起降落英冠。李斯特城過去9季在英超經歷過奇...
2023-05-30
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當紥花旦唔怕傷 打到腳筋暴現 劉佩玥崩潰打沙包 1秒入戲山聰讚勁
今年初，劉佩玥（Moon）在TVB台慶頒獎禮奪走大馬視后，然後被助理總經理樂易玲點名成為力捧8位花旦之一，開晒綠燈重點推介，劇集監製爭住要，「升呢」女一唔在講，角色仲相當有發揮。日前她為文偉鴻新劇《奪...
2023-05-30
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李純恩 - 能不憶江南｜好好過日子
2001年開始跟旅行社合作搞美食團，第一團是上海團，出發前開茶會，我寫了一幅字送給他們，錄的是白居易的《憶江南》：「江南好，風景舊曾諳。日出江花紅勝火，春來江水綠如藍。能不憶江南？」那一團的領隊是後來...
2023-05-30
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將王衞冕遮打盃
昨日舉行季內遮打盃，結果韋廄「將王」成功衞冕，馬房另贏「投資有利」起孖。但練馬師王則是蔡約翰，他取得兩冠三亞一季一殿，在尾場後上封王。至於潘頓勝出伍廄「獎金大少」、呂廄「勝不驕」、文廄「線路神驊」和蔡...
2023-05-29
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