感謝陳凱琳主動搭訕 炎明熹慢熱自嘲話題終結者

■炎明熹與陳凱琳親自下廚炮製健康美食。

■陳凱琳全神貫注煮意粉，亦似模似樣。

■炎明熹學做瑜伽，希望大家養成健康習慣。

■左起：大家樂集團品牌行銷及市務部總監程子剛、炎明熹、大家樂集團行政總裁梁可婷、陳凱琳及大家樂集團總經理盧國輝，在活動上合照。

■一眾大家樂高層與陳凱琳，炎明熹及示範瑜伽的嘉賓合照。

陳凱琳（Grace）和炎明熹（Gigi）昨日以「星級健康大使」身份到金鐘出席「大家樂金鐘海富中心旗艦店」開幕活動。二人配合「Healthy Yoga Gitchen」主題在活動中下廚，Gigi更即場做多人瑜伽運動，帶領大家養成健康生活態度。自言性格慢熱的Gigi在活動前，好多謝Grace主動與她溝通令她不會尷尬，Gigi說：「第一次見面，我不懂打開話題，我經常會成為話題終結者。」Grace則讚Gigi性格開朗，只需用自己自然的一面，人們便會鍾意她，她的表達能力又好。聽到此話，Gigi開心地說：「聽得明我的語言。」二人更相約一起做煮食直播。陳凱琳下廚自創菜式問到二人可曾在煮食時出現過烏龍事情？Gigi表示，過往上家政堂，因為有天份，沒有出現這些狀況。Grace就表示有一次煮中餐令老公鄭嘉穎吃了一口便發出「唔！」一聲，又問她在餐廳有沒有吃過這道餸？Grace笑言：「因為當時雪櫃內只得那兩種材料，我將兩種不夾的食物放在一起煮。」Gigi正與兩位同學商量到台灣旅行的行程，屆時去7至8個地點，希望行程成功後，再整理好作為旅遊攻略，問她想不想拍旅遊節目？Gigi表示今次旅行也會拍一些短片；Grace即說：「你拍片我一定會睇，自己冇得去，看了便當去了旅行。」Grace表示，雖然還有個多月孩子們才放暑假，但她有個心願，就是一家人去旅行，她說：「因為疫情已3年沒有旅行，過往只有大仔與我們去過旅行，這次想一家去較近的泰國或新加坡，因為細仔還細，怕長途機會很麻煩。」此外，Gigi在TVB新音樂節目《J Music》中主持「Gi心批」環節讀粉絲的信，她透露，從入行開始便用月餅盒儲起粉絲的信，但現在要加多幾個袋來放，因為她覺得這是粉絲的心意，所以好好保存。