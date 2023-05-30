感謝陳凱琳主動搭訕 炎明熹慢熱自嘲話題終結者

自言性格慢熱的Gigi在活動前，好多謝Grace主動與她溝通令她不會尷尬，Gigi說：「第一次見面，我不懂打開話題，我經常會成為話題終結者。」Grace則讚Gigi性格開朗，只需用自己自然的一面，人們便會鍾意她，她的表達能力又好。聽到此話，Gigi開心地說：「聽得明我的語言。」二人更相約一起做煮食直播。
陳凱琳下廚自創菜式
問到二人可曾在煮食時出現過烏龍事情？Gigi表示，過往上家政堂，因為有天份，沒有出現這些狀況。Grace就表示有一次煮中餐令老公鄭嘉穎吃了一口便發出「唔！」一聲，又問她在餐廳有沒有吃過這道餸？Grace笑言：「因為當時雪櫃內只得那兩種材料，我將兩種不夾的食物放在一起煮。」
Gigi正與兩位同學商量到台灣旅行的行程，屆時去7至8個地點，希望行程成功後，再整理好作為旅遊攻略，問她想不想拍旅遊節目？Gigi表示今次旅行也會拍一些短片；Grace即說：「你拍片我一定會睇，自己冇得去，看了便當去了旅行。」Grace表示，雖然還有個多月孩子們才放暑假，但她有個心願，就是一家人去旅行，她說：「因為疫情已3年沒有旅行，過往只有大仔與我們去過旅行，這次想一家去較近的泰國或新加坡，因為細仔還細，怕長途機會很麻煩。」
此外，Gigi在TVB新音樂節目《J Music》中主持「Gi心批」環節讀粉絲的信，她透露，從入行開始便用月餅盒儲起粉絲的信，但現在要加多幾個袋來放，因為她覺得這是粉絲的心意，所以好好保存。