衛詩雅被連環虐待超興奮

衛詩雅在新片《失衡凶間之罪與殺》單元故事《頭髮》中，要犧牲靚樣，化了血肉模糊的爛頭皮特技妝，她說：「被扯爛嘅頭皮比較少見，所以特別驚嚇，呢個妝我拍咗兩日，第一日化完呢個妝，撞正劇組放飯，個個見到我都擰歪面，笑言收工後唔捨得卸妝。



除了犧牲靚樣，衛詩雅首日埋位就要被掌摑，她笑言今次接到劇本後一口氣睇晒，又不斷同導演講「好好玩」，因為除了被摑外，又遇上戀髮癖的黃又南，慘遭迷暈、捆綁和禁錮，可謂過足戲癮。