趙希洛錄節目喪跑 懷疑自己得罪人

■陳美齡正籌備出新書。

趙希洛與梁凱晴昨日出席《萬眾同心公益金》記者會，兩人早前到大澳為節目拍外景，希洛呻當日要跟總理們喪跑：「跑到導演懷疑人生，攝影師跑到抽筋。」她笑言跑到終點才發現去錯地方，過程中更要食芥末墨魚搞到胃痛，笑指不知是否自己得罪人。梁凱晴稍後會與楊潮凱到德國拍旅遊節目，「今次節目關於攝影，我完全唔識影相，潮凱影得好靚，要趁呢個旅程跟佢學。」她笑言正在進行減肥，因到時要穿泳衣。同場的陳美齡透露在節目中會與譚嘉儀合唱黃霑作曲、填詞的《珍珠淚》，指黃霑以前經常提到很喜愛這首歌，惟很少機會唱，因此期待跟譚嘉儀合唱。完成慈善騷後，陳美齡會返日本工作，並籌備新書，題材是心內50句迴響說話。