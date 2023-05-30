■市川猿之助與石橋正高（左）的關係是公開秘密。

《半澤直樹2》日本男星市川猿之助本月18日和父母被發現在家輕生，母親當場身亡，父親送醫後不治，市川猿之助獲救，據知猿之助在家中留下多封遺書，其中一封遺書指將所有財產留給演員密友M，M男被起底疑似是猿之助的44歲助理兼司機的演員石橋正高，日媒再爆他有意將對方收為養子以便繼承財產。據悉M男與市川猿之助的關係在歌舞伎圈內人盡皆知，早已被默認為是猿之助的「另一半」。石橋正高2007年7月曾與大27歲歌手小柳留美子訂婚，卻在同年11月就解除婚約。此外，警方日前已向猿之助作出調查，有指他可能協助父母自殺，或被起訴，他疑向父母提供藥物自殺，又在他們失去意識後，在他們頭部套上膠袋，直至他們斷氣，才為他們除下膠袋。