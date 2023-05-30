當紥花旦唔怕傷 打到腳筋暴現 劉佩玥崩潰打沙包 1秒入戲山聰讚勁

出力狂打■Moon出盡力打沙包，從其白滑反光長腿可見，腳筋都現晒出嚟。

「升呢」視后■視帝陳山聰睇好阿Moon好快會拎視后。

打到損晒■打到幾隻手指骨位都紅晒，皮又擦傷，阿Moon忍住痛搽消毒藥水。

相當賣力■不擅拳擊的阿Moon細心聆聽武指指導，打完又打。

身材吸引■着貼身小背心嘅廖慧儀樣貌及身形都唔錯，動作仲非常敏捷。

努力「跑數」■疫情過後，山聰要為老婆、囝囝努力「跑數」。

培養情緒■阿Moon打到攰，要坐低唞唞加努力培養情緒。

喜極而泣■今年初阿Moon眼濕濕奪走大馬視后，非常驚喜。

引死巴打■劉佩玥於《隱形戰隊》中，性感打女造型引死唔少巴打。

今年初，劉佩玥（Moon）在TVB台慶頒獎禮奪走大馬視后，然後被助理總經理樂易玲點名成為力捧8位花旦之一，開晒綠燈重點推介，劇集監製爭住要，「升呢」女一唔在講，角色仲相當有發揮。日前她為文偉鴻新劇《奪命提示》拍一場有動作嘅內心戲，爆喊的Moon要瘋狂打沙包發洩情緒，正式埋位時她1秒間入戲流淚，連前輩陳山聰都讚佢勁，更睇好佢兩年內拎視后。採訪：方騫平 攝影：鄧國良劉佩玥在文偉鴻的《隱形戰隊》中，演繹性感打女角色表現亮眼，今次於《奪》劇中晉身女主角，仲跟視帝陳山聰演CP。日前劇組晨咁早在拳館開工，先拍攝阿Moon戲份，劇情講她憶述和手下廖慧儀（Jessica）往昔嘅打拳點滴，繼而情緒崩潰，再喊住狂打沙包，令離遠望到阿Moon一舉一動的陳山聰相當心痛。受傷只怪自己論盡《頭條日報》記者直擊，身穿背心短褲仔再加防走光黑色打底褲的阿Moon，先拍一啲打沙包鏡頭，唔識拳擊的她用心聆聽武指指導走位及出拳，因為timing、位置及動作要配合得天衣無縫，阿Moon打完又打，導演更不時提她出拳時唔好瞇眼、要出力啲。雖然有啲難度，但阿Moon勇於接受挑戰，拳拳用力搏到盡，擦到繃帶外露的幾節手指都損晒，不過，痛過後好快回復狀態，還笑笑口不好意思說：「我成日唔想話俾人知我傷咗，唔想覺得我好論盡。」好彩之後喊住打嘅戲，拍咗幾take搞掂，唔算太費力。鏡頭一轉拍阿Moon跟Jessica打擂台戲 ，兩人拳來拳往，不時中拳，阿Moon被身手靈活，閃得好快的Jessica擊中小腿上五吋下五吋位置，要敷冰，她反過來安慰新人Jessica：「冇事，唔關你事！」着緊身小背心晒小蠻腰的26歲Jessica身形搶鏡，不過33歲阿Moon的白滑反光長腿都唔輸蝕，連劇組女工作人員都話想摸吓！「鐵人Moon」痛完繼續做阿Moon明白到拍拳擊戲碰撞在所難免，要體諒及信任拍檔，更自爆係「鐵人Moon」，好似鐵打咁痛完繼續做，但否認受力捧才咁搏，她強調：「任何演員都要有專業態度，無論咩位置都會咁堅持，做任何角色我最care就係要做到最好，要對得住自己及角色，大個女所有嘢都要向自己負責。」提到她白雪雪的光管腳好搶眼，她無奈笑說：「我都想曬黑呀！因為膚質問題只能曬紅。（劇組姐姐都話想摸）哈！唔係，佢哋玩啫。」山聰為頭家狂跑數另外，陳山聰指阿Moon屬公司重要資產，大讚她精湛演技加上用心演好每場戲，如果撞多一個好角色，配合埋天時、地利、人和，可望2年內奪TVB視后。至於邵氏兄弟公佈9大「焦點藝人」山聰亦榜上有名，他謙稱只係其中一位要去搵錢嘅藝人，不過，坦言真係要為頭家跑數：「未來10年都要努力搵錢，向住囝囝Jaco讀大學進發，希望賺到佢嘅教育基金，o依家距離目標仲好遠。」幸好溫暖奶爸形象都帶出商機，他跟陳豪、陳展鵬在廣告界均有價有市，通關後收入都算唔錯。