謝安琪等埋位 被同事偷影睡姿

■余安安與Kay在《法與情》中飾演師徒。

謝安琪（Kay）近日正與李芯駖、關智斌及岑珈其等為ViuTV劇集《法與情》進行拍攝，Kay昨晨在社交網分享多張等埋位時的花絮照，相中見她擺出有如祈禱的姿勢，但原來她因太累而睡着了，結果被偷拍睡姿，Kay搞笑寫道：「當你等埋位嘅時候，攰得滯，瞓着咗。你可能會以為，有啲同事會幫你冚被，有啲同事會靜靜哋唔打擾你，有啲同事會覺得你好攰，好肉赤你。但係我啲同事，佢哋會偷影我，佢哋會同睡夢中嘅我合照，或者扮同我一齊祈禱，我覺得咁樣好好。」李芯駖、呂慧儀等紛紛留言大讚Kay的睡姿優雅，亦不少人笑言睡姿比較似祈禱。