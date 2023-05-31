好姊妹被指為錢扮恩愛 陳法蓉拒談洪欣婚變：無嘢補充

■莊思敏將用了一年多的「鍶」字改回「思」，與姊妹統一。

■陳星妤透露，與關楚耀會有滾牀單戲份。

■蔡潔坦言想利用與楊明的牀戲搶回收視。

陳法蓉（Monica）昨日現身宣傳TVB新劇《一舞傾城》，對於該劇第二周收視滑落，陳法蓉力撐在大陸方面已超過強勁的劇，提到好姊妹洪欣被網民揶揄為錢跟鬧離婚的張丹峰合體開直播扮恩愛，陳法蓉指洪欣表示毋須擔心她。陳法蓉表示沒留意《一舞傾城》香港的收視，力撐該劇在大陸收視已超過一部好勁的劇集。對於網民指該劇老土，陳法蓉指劇本改動後，反映夜總會背景包括古惑仔、姊妹情，做到預期效果。提到好姊妹洪欣和老公張丹峰鬧離婚後又「復合」開直播，被網民揶揄為錢扮恩愛，陳法蓉表示多謝大家關心洪欣。至於是否覺得兒戲？她說：「無嘢補充，有同佢傾過，佢話唔使擔心佢，詳細等佢自己解釋。」蔡潔和楊明在劇中一分鐘激吻牀戲前晚播出，莊思明表示當日與男友出外吃飯而沒有看，她指拍攝時自己也在場，但否認監場。思明指男友一向不算多這類戲：「拍太多又濫，專拍呢啲不如拍AV，香港第一個男優，（你唔介意？）介意呀，佢休咗我先，不過以佢性格唔會，太細膽。」蔡潔提到與楊明一分鐘牀戲播出，坦言想以此救收視，她看到有網民留言指該場戲值30點，而拍攝時是想一次過完成，並指這場戲已是她在劇中最激的場面。對於收視跌，蔡潔就認為保持到，也有不少觀眾指第二星期的劇情開始緊張，又指首周播出後，有觀眾不適應這類劇種，亦有家長陪同小朋友觀看時覺得場面有點激，但她亦相信該劇之後也會有好成績。另外，低胸性感現身的陳星妤透露稍後的劇情會有被掌摑，以及她與關楚耀亦會有滾牀單的戲。此外，莊思敏近日將名字用了一年多的「鍶」改回「思」，是爸爸過身後的想法，因想統一家中三姊妹名字。