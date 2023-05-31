好姊妹被指為錢扮恩愛 陳法蓉拒談洪欣婚變：無嘢補充

陳法蓉表示沒留意《一舞傾城》香港的收視，力撐該劇在大陸收視已超過一部好勁的劇集。對於網民指該劇老土，陳法蓉指劇本改動後，反映夜總會背景包括古惑仔、姊妹情，做到預期效果。提到好姊妹洪欣和老公張丹峰鬧離婚後又「復合」開直播，被網民揶揄為錢扮恩愛，陳法蓉表示多謝大家關心洪欣。至於是否覺得兒戲？她說：「無嘢補充，有同佢傾過，佢話唔使擔心佢，詳細等佢自己解釋。」
蔡潔和楊明在劇中一分鐘激吻牀戲前晚播出，莊思明表示當日與男友出外吃飯而沒有看，她指拍攝時自己也在場，但否認監場。思明指男友一向不算多這類戲：「拍太多又濫，專拍呢啲不如拍AV，香港第一個男優，（你唔介意？）介意呀，佢休咗我先，不過以佢性格唔會，太細膽。」
蔡潔提到與楊明一分鐘牀戲播出，坦言想以此救收視，她看到有網民留言指該場戲值30點，而拍攝時是想一次過完成，並指這場戲已是她在劇中最激的場面。對於收視跌，蔡潔就認為保持到，也有不少觀眾指第二星期的劇情開始緊張，又指首周播出後，有觀眾不適應這類劇種，亦有家長陪同小朋友觀看時覺得場面有點激，但她亦相信該劇之後也會有好成績。
另外，低胸性感現身的陳星妤透露稍後的劇情會有被掌摑，以及她與關楚耀亦會有滾牀單的戲。此外，莊思敏近日將名字用了一年多的「鍶」改回「思」，是爸爸過身後的想法，因想統一家中三姊妹名字。