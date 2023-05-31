奇洛李維斯相隔21載夾Band開騷 全場high爆

第五場四班一○○○米。評馬時，很常會用到「強手已去」。少了強敵，當然是有利因素，但若該強敵屬於跑法不同的馬，則只是間接受惠；反而若少了一匹與目標馬屬同類型跑法的對手，沿途所受壓力也較少，才是直接的受益...

2023-05-31