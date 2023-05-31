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奇洛李維斯相隔21載夾Band開騷 全場high爆

2023-05-31 列印
■《殺神John Wick》日前宣佈開拍第5集。
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荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）有份主演的電影《殺神John Wick 4》贏盡口碑及票房，日前電影公司宣佈開拍第5集，奇洛有望回歸。此外，睽違21年，日前奇洛再以搖滾樂隊Dogstar低音結他手身份為BottleRock音樂節演出，令全場high爆。奇洛一出場依舊魅力四射，全場樂迷大聲尖叫：「John Wick！」

奇洛早前受訪指一直掛念樂隊和演出：「我掛念大家一起玩音樂、作歌及演出，這些都是我一直想念的。」他更透露Dogstar正準備推出新專輯。Dogstar於1991年成立，奇洛跟鼓手Robert Mailhous在超市認識後成為好友，並組成樂隊，Gregg Miller一年後加入，任主音及結他手，Bret Domrose於1994年加入，1995年Gregg離開後，Brett接任主音。■奇洛以樂隊Dogstar低音結他手身份為音樂節演出。
■奇洛以樂隊Dogstar低音結他手身份為音樂節演出。
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