奇洛早前受訪指一直掛念樂隊和演出：「我掛念大家一起玩音樂、作歌及演出，這些都是我一直想念的。」他更透露Dogstar正準備推出新專輯。Dogstar於1991年成立，奇洛跟鼓手Robert Mailhous在超市認識後成為好友，並組成樂隊，Gregg Miller一年後加入，任主音及結他手，Bret Domrose於1994年加入，1995年Gregg離開後，Brett接任主音。
奇洛李維斯相隔21載夾Band開騷 全場high爆
奇洛早前受訪指一直掛念樂隊和演出：「我掛念大家一起玩音樂、作歌及演出，這些都是我一直想念的。」他更透露Dogstar正準備推出新專輯。Dogstar於1991年成立，奇洛跟鼓手Robert Mailhous在超市認識後成為好友，並組成樂隊，Gregg Miller一年後加入，任主音及結他手，Bret Domrose於1994年加入，1995年Gregg離開後，Brett接任主音。
拆「首都」單位主力牆震驚全港 屋宇署大搜查鑿牆設計師工程
日出康城「首都」一個單位裝修工程涉違例拆去主力牆，屋宇署調查後指，被拆去的主力牆佔單位結構牆6%，初步評估樓宇結構無危險，並責令業主30日內完成修復，而業主、室內設計師及承建商均須負上責任。有報道指相...
2023-05-31
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6太空人「會師」拍大合照 神舟十六號成功對接太空站
神舟十六號昨晨9時31分在酒泉衛星發射中心發射升空，順利進入預定軌道後，於下午4時29分與太空站組合體成功對接。神舟十六號與神舟十五號共6名太空人實現「太空會師」，在太空站拍下大合照。搭載神舟十六號載...
2023-05-31
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馬斯克訪華先晤外長秦剛
美國電動汽車巨頭特斯拉創辦人馬斯克昨到中國訪問。外交部發佈消息，國務委員兼外長秦剛在北京會見馬斯克。期間秦剛拿特斯拉汽車來比喻，指發展好中美關係，須要把準方向盤，沿着習近平主席提出的相互尊重、和平共處...
2023-05-31
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NOVO LAND 2A期入場費334萬
新地旗下屯門NOVO LAND相隔約3個月再度出擊，項目2A期昨日正式開價，首批推出186伙，折實平均呎價13598元，較今年2月推售2B期首批單位，稍稍調高約2.3%，折實入場費約334萬。屯門NO...
2023-05-31
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巨星傳奇今起招股 每手入場費3181元
周杰倫概念股巨星傳奇（6683）今日起招股，全球發售逾1.26億股，當中本港發售1266.4萬股，招股價介乎5.5至6.3元，一手500股，每手入場費3181.77元。巨星傳奇將於6月5日截止認購，預...
2023-05-31
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戴巴拿及時而出 歐戰「摩」王
過去6次殺入歐霸決賽（前身歐洲足協盃）俱封王的西維爾，本季又來到最後階段，今晚於匈牙利普斯卡什球場與羅馬爭冠。惟首都狼有職業生涯5次帶隊入歐戰決賽都贏波的摩連奴領軍，陣中攻擊王牌保羅戴巴拿又趕及傷瘉復...
2023-05-31
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首任《造星V》評判揭跟陳詠燊互睥原因 伍詠薇︰入復活區都係死 狠心啲啦
伍詠薇（伍姑娘）於08年在《香港先生》比賽中「品仔」品到要戴氧氣罩一幕成為佳話，所以新一代觀眾得知伍姑娘任《全民造星V》非常重要的首Round評判都好擔心。節目播出兩周（截至周一晚尚餘27個名額），伍...
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辛正兒 - 裝修不能亂拆 業界須定守則｜社論
日出康城「首都」一個單位被揭裝修期間拆去主力牆，全城關注，原因是不少業主在裝修家居時，按個人喜好，大興土木，不自知有沒有損毀樓宇的支撐部份，而室內設計師和裝修工人多投其所好，鮮有不配合，究竟有多少單位...
2023-05-31
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仲達 - 輗多福 直領到底｜頭號目標
第五場四班一○○○米。評馬時，很常會用到「強手已去」。少了強敵，當然是有利因素，但若該強敵屬於跑法不同的馬，則只是間接受惠；反而若少了一匹與目標馬屬同類型跑法的對手，沿途所受壓力也較少，才是直接的受益...
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