盡享消費券轉會優惠 楊偲泳孖KOL小斯 教攞着數攻略

■Renci好開心見到小斯，還即場向他請教着數攻略。

■Renci第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay。

■小斯與Renci化身「着數Hunter」及「Shopping天后」拍攝宣傳照。

■好鍾意Shopping的Renci可以BoC Pay盡情購物。

■拍攝期間，Renci獲10歲混血小鮮肉Yanson探班。

中國銀行（香港）（「中銀香港」）為支持香港特別行政區政府（「政府」）2023年第二期消費券計劃（「消費券」），BoC Pay邀請人氣女星楊偲泳（Renci）夥拍KOL小斯，化身「Shopping天后」及「着數Hunter」拍攝宣傳照及廣告片，向市民推介以BoC Pay登記及使用消費券的着數攻略。中銀香港全新及現有客戶成功以BoC Pay領取消費券，可享港幣100元「現金賞」及高達港幣5,000元「加碼理財賞」。客戶更可以低至港幣1元閃購價搶購精選超值產品，以及於超過40個熱門商戶消費滿港幣50元即減5元。客戶使用BoC Pay可輕鬆於全港超過9萬個本地網上及實體商戶網點進行消費，盡享電子支付的便利及優惠。首次參與中銀香港BoC Pay消費券推廣工作的Renci，首度與深受網民歡迎的KOL小斯合作，並在片中大玩Quick Change造型。被問及首次和小斯合作的感受，Renci表示：「我一直有follow小斯的Facebook同IG專頁，他網羅城中最Hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，是名副其實的『着數Hunter』。我好感謝BoC Pay讓我有機會見到小斯本人，可以即場向他請教不少着數攻略。」提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已計劃好轉用BoC Pay，亦第一時間叫齊朋友「轉會」BoC Pay。拍攝期間，Renci更獲一名10歲混血小鮮肉Yanson探班，並送上鮮花為她打氣兼祝賀她在芝加哥亞洲躍動影展憑《毒舌大狀》奪得璀璨之星獎（Bright Star Award），令她全程心情興奮，流露甜美笑容。