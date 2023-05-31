「總會拍電影」第二季接受報名 會長古天樂：鼓勵原創

■古天樂期望有更多不同片種參與新一季「總會拍電影」計劃。

香港電影工作者總會推出第二季「總會拍電影」計劃，於6月1日起至8月15日接受報名，招募兼具本地特色及創意的電影劇本，選出共4個電影項目，各獲投資最高港幣420萬製作費，製作成商業電影。剛連任電影總會會長的古天樂表示：「上一年觀眾陸續回歸戲院，港產片再次獲得大家的關注及支持。而行內，更多年輕編劇、導演、新演員，以致不同工作崗位的電影工作者仍努力不懈地尋找實現電影夢的機會。所以第二季『總會拍電影』希望能挑選到4個電影項目，期望能鼓勵更多有本地特色、有創意及不同片種的劇本參加，令香港電影行業繼續Power Up，繼續自強不息！」而首季計劃的兩部獲選作品《惡人當道》及《不赦之罪》分別已進入後期製作及籌備拍攝階段。