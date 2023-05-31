「總會拍電影」第二季接受報名 會長古天樂：鼓勵原創

剛連任電影總會會長的古天樂表示：「上一年觀眾陸續回歸戲院，港產片再次獲得大家的關注及支持。而行內，更多年輕編劇、導演、新演員，以致不同工作崗位的電影工作者仍努力不懈地尋找實現電影夢的機會。
所以第二季『總會拍電影』希望能挑選到4個電影項目，期望能鼓勵更多有本地特色、有創意及不同片種的劇本參加，令香港電影行業繼續Power Up，繼續自強不息！」而首季計劃的兩部獲選作品《惡人當道》及《不赦之罪》分別已進入後期製作及籌備拍攝階段。
日出康城「首都」一個單位裝修工程涉違例拆去主力牆，屋宇署調查後指，被拆去的主力牆佔單位結構牆6%，初步評估樓宇結構無危險，並責令業主30日內完成修復，而業主、室內設計師及承建商均須負上責任。有報道指相...
2023-05-31
神舟十六號昨晨9時31分在酒泉衛星發射中心發射升空，順利進入預定軌道後，於下午4時29分與太空站組合體成功對接。神舟十六號與神舟十五號共6名太空人實現「太空會師」，在太空站拍下大合照。搭載神舟十六號載...
2023-05-31
美國電動汽車巨頭特斯拉創辦人馬斯克昨到中國訪問。外交部發佈消息，國務委員兼外長秦剛在北京會見馬斯克。期間秦剛拿特斯拉汽車來比喻，指發展好中美關係，須要把準方向盤，沿着習近平主席提出的相互尊重、和平共處...
2023-05-31
新地旗下屯門NOVO LAND相隔約3個月再度出擊，項目2A期昨日正式開價，首批推出186伙，折實平均呎價13598元，較今年2月推售2B期首批單位，稍稍調高約2.3%，折實入場費約334萬。屯門NO...
2023-05-31
周杰倫概念股巨星傳奇（6683）今日起招股，全球發售逾1.26億股，當中本港發售1266.4萬股，招股價介乎5.5至6.3元，一手500股，每手入場費3181.77元。巨星傳奇將於6月5日截止認購，預...
2023-05-31
過去6次殺入歐霸決賽（前身歐洲足協盃）俱封王的西維爾，本季又來到最後階段，今晚於匈牙利普斯卡什球場與羅馬爭冠。惟首都狼有職業生涯5次帶隊入歐戰決賽都贏波的摩連奴領軍，陣中攻擊王牌保羅戴巴拿又趕及傷瘉復...
2023-05-31
伍詠薇（伍姑娘）於08年在《香港先生》比賽中「品仔」品到要戴氧氣罩一幕成為佳話，所以新一代觀眾得知伍姑娘任《全民造星V》非常重要的首Round評判都好擔心。節目播出兩周（截至周一晚尚餘27個名額），伍...
2023-05-31
日出康城「首都」一個單位被揭裝修期間拆去主力牆，全城關注，原因是不少業主在裝修家居時，按個人喜好，大興土木，不自知有沒有損毀樓宇的支撐部份，而室內設計師和裝修工人多投其所好，鮮有不配合，究竟有多少單位...
2023-05-31
第五場四班一○○○米。評馬時，很常會用到「強手已去」。少了強敵，當然是有利因素，但若該強敵屬於跑法不同的馬，則只是間接受惠；反而若少了一匹與目標馬屬同類型跑法的對手，沿途所受壓力也較少，才是直接的受益...
2023-05-31