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卓韻芝無懼情傷　保留前度禮物過日晨

2023-05-31 列印
■卓韻芝與梁祖堯為主持的新節目宣傳。
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卓韻芝、梁祖堯昨日為合作主持ViuTV新節目《初戀Action!》宣傳，兩人指節目出現初戀人瑞、情深暖男、衣冠禽獸等不同類型男士，談到保存前度的禮物，卓韻芝認為是證明自己狠狠地愛過的證書，老來可以用來過日晨，亦坦言有保留結婚證書，問到是否已脫離離婚傷痛，她笑言：「我是繭中人，哈哈！（已破繭而出？）繼續相信愛情，我進入人生第二世，遲些一定有初戀出現。
  其實當時已過了一段時間才公佈，與對方一起決定那段時間公佈，怎寫出來好，我們現在仍是好朋友有一起吃飯，現在更認識對方。」追問到會感到可惜，梁祖堯即幫卓韻芝解圍：「關係有很多種的。」此外，活動司儀陳子豐不願受訪，似避談早前發文暗指陳蕾人格有問題。
■陳子豐活動結束後唔接受訪問。
■陳子豐活動結束後唔接受訪問。
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