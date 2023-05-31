首任《造星V》評判揭跟陳詠燊互睥原因 伍詠薇︰入復活區都係死 狠心啲啦

小新粗眉■觀眾對伍姑娘的小新粗眉好有感覺，笑言掛住望佢條眉都無聽佢講嘢。

「睥」住大師■「一燈大師」陳詠燊菩薩心腸經常心軟撳燈，伍姑娘忍唔住厲住佢。

擦出火花■Edward（左起）、伍詠薇及陳詠燊係新鮮組合，3人做評判擦出化學作用。

北美精英■來自美國嘅拉丁舞導師香香獲獎無數，更加係紐約百老匯劇院表演者。

馬拉高手■自彈自唱《Billie Jean》嘅大馬Adam唱歌好高質，但35歲年紀大咗啲。

睇好「肥仔」■伍姑娘睇好唱《Golden Hour》嘅19歲「肥仔」樂樂。

認真把關■「大馬193」Louis邊唱《情非得已》邊電伍姑娘，伍姑娘不為所動，未有撳燈。

港男之母■早年伍姑娘為《香港先生》做評判時戴上氧氣罩揀選靚仔猛男，惹來佳話。

另眼相看■伍詠薇為《造星V》首任評判被網民讚言之有物。

伍詠薇（伍姑娘）於08年在《香港先生》比賽中「品仔」品到要戴氧氣罩一幕成為佳話，所以新一代觀眾得知伍姑娘任《全民造星V》非常重要的首Round評判都好擔心。節目播出兩周（截至周一晚尚餘27個名額），伍姑娘的評審表現中肯又稱職，參賽者以為向她派心放電就可以順利獲藍燈，點知伍評審完全唔Buy，專業表現令觀眾相當驚喜。對於陳詠燊的「一燈大師」角色設定，伍姑娘仲有料爆O添。另外，之前未睇過任何一季《造星》的伍姑娘坦言首做評審好有使命感：「唔係玩，唔可以亂咁畀分，要發掘可造之材變明日巨星。」採訪：方騫平入行34年，歌影視主持瓣瓣掂的伍詠薇獲ViuTV高級Writer邀請，拍住近年獲獎無數的知名音樂製作人陳浩然（Edward Chan）及票房大收7734萬港元的《飯戲攻心》導演陳詠燊（Sunny），齊擔任《造星V》首輪比賽評判。伍姑娘想為香港娛樂圈出一分力，幫手揀選生力軍而膽粗粗答應，笑言從94位參賽者中揀60強的馬拉松式過程，好似畀人過咗一棟咁。唔食唔飲30小時伍姑娘之前無睇過《造星》系列，只知家陣好紅的姜濤及MIRROR出身自《造星》，所以完全唔知首輪要經過馬拉松式甄選：「原定喺10幾個鐘內完成，結果超時錄足30幾個鐘，好記得由年廿八朝早8點開始化妝，一直做到年廿九下午，錄完仲捱餓趕去洗頭過年。」最緊要靚的伍姑娘唔想唇膏花咗唔靚，錄影全程唔飲唔食，「盡量唔離座去廁所，連補妝都係自己搞掂，期間聚精會神聽晒參賽者唱歌及講話，作為一位成熟及專業評判，呢個係我嘅責任，我好認真做呢件事，應該冇乜撳錯燈。」伍姑娘有一套揀人準則，又直認要把關所以手緊咗少少，「如果揀晒前面嗰啲，後面有正嘢咪好唔公平？我原則係得就得，唔得就狠心啲，就算電我都冇用，如果係叻，唔放電我都會撳，要執得好謹慎，唔好畀錯誤訊息及希望參賽者，反正只係留多陣，入咗復活區都係死緊，咁又何必喺我手上撳燈畀佢呢？我唔似『一燈大師』（陳詠燊）咁心軟。」為效果玩互「睥」節目見街後，出現多次伍姑娘好早就撳燈，然後身旁嘅Sunny即一臉疑惑望住佢，對此，伍姑娘爆料說：「佢係最專業、最斯文、最受保護嘅，一定唔會『睥』我。」又指陳詠燊自創『一燈大師』角色後係咁撳。「佢心地好阿彌陀佛呀，哈！佢真係好心軟㗎係咁撳撳撳，咁我會好似瞓捩頸咁，個樣帶寸厲一厲佢『o依！又撳燈救人呀？』有時我撳燈，佢會好奇怪望返我，我覺得唔錯咪撳囉，咁樣先係真實嘛，佢『睥』我幾吓，我夠『睥』返佢幾嘢，其實我哋係冇嘢只係戲嚟。」睇好樂樂同Lyman90年代曾推出兩張專輯的伍姑娘特別喜愛跳唱參賽者，另外對本地的「肥仔」樂樂、來自美國跳社交舞嘅靚仔Lyman（香胤宅）及自彈自唱《Billie Jean》嘅大馬Adam（鄭如川）最有印象，她再補充：「我鍾意裝備好嘅參賽者，呢啲先係比賽態度，畀多一次機會對其他人唔公平，正如選美一樣，得一次機會，表現唔好冇得賴病。」伍姑娘今次任評判給觀眾煥然一新感覺，她強調作為演員會因應不同節目帶出唔同風格，今次做評判跟《香港先生》功能唔同，非帶出娛樂性而係為選新星，有咁好反應絕對係賺咗：「香港搞多啲有質素，唔係造馬嘅選秀節目係好事，可發掘可造之材變巨星，最好係本地人。」另外，她又解開「小新眉」之謎，指平日懶化妝，建議師傅飄眉時做深色啲，所以重手咗，加上身形瘦削更顯粗眉，搞到連自己都嚇一嚇。