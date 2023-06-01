馬明靚湯預演婚禮 計劃置業後生B

■細心又體貼的馬明讚靚湯點睇都咁靚。

馬國明與湯洛雯一對準新人到尖沙咀出席活動，靚湯以一身低胸露肩裙裝現身，與馬明恩愛現身如預演婚禮。靚湯首次以未婚夫妻身份與馬明出活動，笑言很緊張，馬明被問到未婚妻是否靚？他即笑言靚湯睡着也有睡着的靚，被形容求生意識高。二人以未婚夫妻檔出活動，問到被酬勞吸引？靚湯形容是開心價、馬明則笑稱是抵用價。二人希望婚禮其他環節可以有代言或贊助，舉例如家居設計及傢俬等，意指再有計劃置業？靚湯指馬明有大志想買樓，馬明則覺得想生小朋友需要更大空間，婚後是否立即造人？馬明直言隨緣沒有壓力。此外，馬明忙拍《新聞女王》及將開拍新劇，靚湯相信不會影響拍婚紗相。馬明表示完成拍攝後會參與更多籌備婚禮的工作，而專心準備婚禮的靚湯說：「他太忙了，沒理由只睡2、3小時，還要他聽我講planning。」講到靚湯是賢內助，馬明冧笑說：「好多事她都處理好，令我工作無後顧之憂。」