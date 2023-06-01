二人希望婚禮其他環節可以有代言或贊助，舉例如家居設計及傢俬等，意指再有計劃置業？靚湯指馬明有大志想買樓，馬明則覺得想生小朋友需要更大空間，婚後是否立即造人？馬明直言隨緣沒有壓力。此外，馬明忙拍《新聞女王》及將開拍新劇，靚湯相信不會影響拍婚紗相。馬明表示完成拍攝後會參與更多籌備婚禮的工作，而專心準備婚禮的靚湯說：「他太忙了，沒理由只睡2、3小時，還要他聽我講planning。」講到靚湯是賢內助，馬明冧笑說：「好多事她都處理好，令我工作無後顧之憂。」
馬明靚湯預演婚禮 計劃置業後生B
二人希望婚禮其他環節可以有代言或贊助，舉例如家居設計及傢俬等，意指再有計劃置業？靚湯指馬明有大志想買樓，馬明則覺得想生小朋友需要更大空間，婚後是否立即造人？馬明直言隨緣沒有壓力。此外，馬明忙拍《新聞女王》及將開拍新劇，靚湯相信不會影響拍婚紗相。馬明表示完成拍攝後會參與更多籌備婚禮的工作，而專心準備婚禮的靚湯說：「他太忙了，沒理由只睡2、3小時，還要他聽我講planning。」講到靚湯是賢內助，馬明冧笑說：「好多事她都處理好，令我工作無後顧之憂。」
視而不見可囚3月 下月中交立會審議 社工教師等23專業 強制須舉報虐兒
本港近年發生多宗嚴重虐兒個案，受害人孤立無援，連多間社福機構院舍亦被揭虐兒醜聞，促使政府出招，以強制舉報及早制止。政府指出條例草案，強制社福界、教育界和醫療界合共23類專業人士，有責任舉報懷疑虐兒個案...
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毛寧：美派艦機偵察 危害國家安全 解放軍戰機南海攔截美軍機
美軍周二指，一架解放軍殲-16戰機上周五在南海上空，企圖攔截一架美國空軍RC-135偵察機，作出不必要的挑釁。中國外交部反駁，美方長期頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害國家主權安全，這種挑釁性的危...
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馬斯克訪華與商務部長會面
美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克昨繼續訪華行程，分別與商務部部長王文濤和工信部部長金壯龍會面。商務部網站發文指，王文濤與馬斯克就中美經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行了廣泛、深入的交...
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NOVO LAND快加推明起收票
踏入6月，一眾新盤加快推售步伐，並積極部署新一輪推售。由新地發展的屯門NOVO LAND 2A期，日前以折實每呎1.35萬推出首批單位後，隨即開放示範單位參觀，即錄3000人次參觀，項目明日起收票，最...
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內地數據遜人幣續貶 恒指瀉361點創半年低
內地5月製造業PMI跌至48.8遜預期，加上人民幣繼續向下，離岸價貶至7.13水平，在岸價亦失守7.1關，港股在「五窮月」最後1個交易日，曾低見18044點，跌551點，收報18234點，跌361點，...
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史特加求德甲附保命 超能隊長奪「堡」
今晚德甲升降班附加賽首回合，德甲尾3的史特加先主場迎戰德乙第3名的漢堡。一度排德甲榜尾的史特加，季尾表現其實有改善，可惜煞科戰主場賽和賀芬咸，被波琴反超前跌到尾3要打附加賽。幸好球隊隊長遠藤航季尾回勇...
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「魚旦媽」真身夜總會常客 曾叫泰韓「鴨仔」 莊思敏撐緋聞男友汪小菲斥大S無理
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辛正兒 - 招大灣區救生員 成短工外援先例｜社論
每年初夏，康文署救生員工會例必投訴人手不足，要求加薪吸納新血。多年以來，救生員為此曾發起數次工業行動，連累公眾無法使用泳池或海灘。這個年復一年的老問題，終於在政府首次開腔考慮從大灣區及境外引入救生員，...
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- 林月庭 - 黃鴨仔再來｜甘美人生
- 雪中送炭 - 公益金及時醫療援助基金 助患白內障貧困長者改善生活｜雪中送炭
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蔡明紹五百W捧盃
昨晚谷戰唯一錦標是蘇特恩盃，結果由文廄「電源之駒」奪得，並且是騎者蔡明紹在港第五百W。至於田泰安勝出苗廄「噴火龍」和沈廄「好好彩彩」，潘頓贏賀廄「威武勇駒」和姚廄「精彩生活」，前者埋單多一個P而成為騎...
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