「魚旦媽」真身夜總會常客 曾叫泰韓「鴨仔」 莊思敏撐緋聞男友汪小菲斥大S無理

Big爆上圍■42歲的Jacquelin有一副好body，更不時喺社交平台大晒長腿及Big爆上圍！

大S提告■汪小菲上載子女正面合照到社交網，令大S震怒提告。

牀上激戰■劇中Jacquelin跟李嘉有唔少牀戰場口，不過已全被cut。

紙醉金迷■《一舞傾城》重現香港80年代嘅夜總會面貌。

風騷小姐■Jacquelin跟傅嘉莉及莊思明係萬國城29組舞小姐。

激烈場面■劇中不乏激烈場面，鄺潔楹為還賭債，被練馬師性虐待。

真實縮影■陳星妤險被後父王俊棠強姦，觀眾睇到好肉緊。

重新開始■去年11月，Jacquelin跟台灣商人Brian（楊秉逸）結束兩年幾婚姻。

被批脹爆■Jacquelin着低胸晚裝做媽媽生，觀眾彈佢有啲肥。

TVB熱播劇《一舞傾城》成為熱話，劇中重現香港80年代的夜總會面貌，飾演媽媽生「魚旦媽」的莊思敏（Jacquelin）自爆多年來不時跟朋友去夜總會消遣，甚至幫襯過「鴨店」，發現「鴨仔」唔及男藝人靚仔，冇下次。另外，對於與她傳緋聞的汪小菲將子女正面照曝光，被前妻大S提告，Jacquelin唔怕再惹是非撐朋友：「點解唔擺得相？自己仔女喎……唔合理。」 採訪：方騫平形象：Seetz Chan《一舞傾城》涉及性暴力、SM、打鬥、掌摑等激烈場面，「魚旦媽」跟李嘉亦有多場牀戰，不過由於意識及動作太大膽，觀眾已無緣睇到，Jacquelin對於心血被cut唔覺可惜，最重要交代到件事。對於被批脹爆，她解釋因為髮型影響，加上晚裝多摺位，連牀上包住的毛巾都好大條：「不過都可以接受嘅，因為我飾演係媽媽生唔係舞小姐。」對於性侵劇情，她認為從過去到現在都一直存在，就算被後父強姦亦有唔少真實案例，劇情只是交代舞小姐職業背後的故事，唔覺重口味。新型夜總會似K場Jacquelin當年拍電影《金雞》時，經已落過盛極一時的尖東大富豪夜總會，印象中佈置金碧輝煌，有大廳及貴賓廂房，置身大廳嘅囡囡同客人，你有你攬我有我攬，紙醉金迷，跟劇中呈現的場景差唔多：「即使o依家我都會跟朋友去港、台啲新型夜總會，但今時今日嘅夜總會變咗K場，環境唔同晒，不過，依然有媽媽生帶女入房畀客人揀，班囡囡着cocktail dress，唔似當年着低胸晚裝，都係陪客傾偈、唱歌、猜枚、飲酒、出街。」歡場唔會投入感情不但去過夜總會消遣，Jacquelin仲自爆10幾年前落過尖東「鴨店」叫「鴨仔」，但坦言玩得唔過癮：「嗰次7個朋友，叫咗4個來自韓國及泰國，好高頭大馬嘅書生型囝囝，部份來港讀書，做PT賺吓外快，其實我冇深入了解佢哋背後嘅故事，更加唔想聽，又唔係去助養兒童，去玩只係尋開心，講真對方未必想講，講嘅未必係真，純粹係無聊跟朋友去見識，一定唔會投放感情落去。」當晚Jacquelin同囝囝所做嘅事，跟喺夜總會搵囡囡陪坐冇分別，「現實版唔會係電影《鴨王》嘅情節，不論囝囝定囡囡唔算熱情進取，跟80年代態度差好遠，o依家班囡囡仲sell cool。我喺呢行見咁多靚仔，佢哋點靚都及唔上，所以都唔好玩嘅，一次性算喇，唔好嘥錢。」冇諗過同小菲發展另外， 回復單身的莊思敏上月被揭與汪小菲在港密會，對於母親節時汪小菲為孻仔汪希箖舉行生日會，並上載子女正面合照到社交網，令大S（徐熙媛）震怒提告，對此，Jacquelin不平則鳴，斥小菲前妻大S野蠻唔合理：「有睇呢單新聞，我覺得慘，仔女係自己嘅，點解唔擺得相？有啲唔合理喎。不過，人哋家事冇得討論，等佢自己解決，我冇聯絡佢費事再刺激佢，呢啲時間唔好騷擾佢。」雖然Jacquelin持開放態度迎接第二春，只要處理得到家事，亦唔介意對象失婚有子女，但強調同汪小菲唔熟，只係隨朋友同枱食過一次飯，亦冇諗過發展。