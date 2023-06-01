龍婷認因緋聞情侶關係 孖丁文俊合唱主題曲

■龍婷與其他《中年好聲音》隊員，都希望有機會簽歌手合約。

龍婷和丁文俊為TVB外購劇《天龍八部》主唱主題曲《萬水千山縱橫》，前晚拍攝MV，首次在戶外30幾度高溫拍攝，龍婷覺得最刺激是聽說古裝街多蚊，她坦承公司找他們合唱主題曲是因緋聞情侶檔關係，在《中年好聲音紅白大戰》合唱《問誰領風騷》，公司覺得二人聲線夾而有這次機會。他們表示已簽TVB經理人合約，也希望有機會簽歌手合約，如有機會也想嘗試拍劇。問到二人可想擁有屬於他們的合唱歌？龍婷認為只要歌好聽，新、舊無所謂，最緊要入屋。他們亦希望這首歌是好開始，之後可以拍住一齊登台賺錢。