快閃來港興奮除罩「掃街」 劉雅瑟即學擘開對腳食腸粉

■劉雅瑟即場學食腸粉正確方法，一學就識。

■劉雅瑟親自到小食檔叫嘢食，完全冇難度。

■劉雅瑟在電影《潛行》跟劉德華、彭于晏和任達華合作。

■「掃完街」再歎杯港式奶茶，是劉雅瑟每次來港最佳享受。

■劉雅瑟最近加盟內地綜藝節目《乘風2023》，大晒歌喉。

■劉雅瑟在電影《海關戰線》，首度跟謝霆鋒合作。

劉雅瑟最近加盟內地綜藝節目《乘風2023》，早前她趁空檔來港，不用戴口罩出街的她興奮地在灣仔享受最愛的「掃街」，見她「chur」住食腸粉、燒賣及雞蛋仔相當滿足，可惜逗留時間太短，未能享受陽光與海灘，她希望已完成的兩套電影《海關戰線》及《潛行》能盡快上映，到時可再來港玩到夠。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 形象：@chloemakcm @agneshuins化妝:@kongchungping @江中平化妝室髮型：@Jameslee_hair@Saloon.festival服飾：Loewe、Both Paris、Apm Monaco劉雅瑟年前拍攝電影《智齒》時，在港住了頗長時間，令她對香港多了份感情，「每次來香港都覺得很熟識，我本身是南方人，來香港就好似回家一樣，做平常的事情，每天喝奶茶，到深水埗看看拍《智齒》時認識的街友，他們都認得我，還會跟我打招呼呢！」食街邊檔唔怕被認出劉雅瑟在口罩令取消後首度來港，她坦認最初有點不習慣，更笑言：「不戴口罩反而有點害羞，好像沒有安全感，哈哈！」但她開心除罩後可以盡情在灣仔「掃街」食腸粉，更獲工作人員教路，如何正確在街食腸粉不會被醬汁整污糟自己，聰明的她即學即用，擘開對腳𠌥身大啖食。劉雅瑟坦言從小愛吃街邊檔，更唔怕被認出，「沒有化妝不會被認出啦。」可惜劉雅瑟來港匆匆幾天，「我最想念香港的海，去年來有機會出海！我很享受吹着海風曬太陽很休閒的感覺，如果去旅行都會找些有海的地方，陽光海灘那種是我最愛。」一直忙工作的她很渴望去外地旅行度假，去邊都無所謂。她現在唯有寄望電影上映趁機可來港玩，「去年拍的兩套香港作品《海關戰線》及《潛行》，應該今年都會上映，所以應該很快會再跟香港觀眾見面。」