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杜穎珊做瑜伽教練 遇靚仔學員唔介意師生戀

2023-06-02 列印
■杜穎珊覺得做教練，最好同學生保持距離。
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杜穎珊出席頒獎活動獲頒私人教練獎，她說自細做瑜伽；教瑜伽亦有6年，在大學2年班已考得瑜伽導師牌。最近她去印尼跟印度導師練習瑜伽，由於疫情沒有放假，所以放了1個月假，先後去新加坡、印尼、台南及內地旅遊，除台南與家人同行外，其他地方也一個人去，不過沒有艷遇，最主要她比較內向。

雖然現時有很多男仔學瑜伽，但她覺得學生與老師要保持距離，暫時單身比較好，師生戀除非對方超靚仔。問及她的擇偶條件？她直言最重要孝順及有愛心，她本身鍾意學習，無論天文、地理都想知道，希望遇到有學識的對象。
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