雖然現時有很多男仔學瑜伽，但她覺得學生與老師要保持距離，暫時單身比較好，師生戀除非對方超靚仔。問及她的擇偶條件？她直言最重要孝順及有愛心，她本身鍾意學習，無論天文、地理都想知道，希望遇到有學識的對象。
杜穎珊做瑜伽教練 遇靚仔學員唔介意師生戀
雖然現時有很多男仔學瑜伽，但她覺得學生與老師要保持距離，暫時單身比較好，師生戀除非對方超靚仔。問及她的擇偶條件？她直言最重要孝順及有愛心，她本身鍾意學習，無論天文、地理都想知道，希望遇到有學識的對象。
政府搶人才 容許大三學生考AO等6職系
市場人力「爭崩頭」，作為本港最大僱主的特區政府，出招「拔尖」，由今年起容許大學三年級生或將升讀三年級的學生，就可以報考政務主任（AO）、二級行政主任（EO）等6個職系，若果通過，一畢業就穩得「鐵飯碗」...
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官方支持外資企業在華發展 馬斯克結束訪華行程
全球電動車巨頭特斯拉首席執行官馬斯克昨日登專機離開上海，結束訪華行程。據悉，中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥曾與馬斯克會面。這是丁薛祥首次與外國企業首席執行官進行一對一會談，表明中國對特斯拉的重視。...
2023-06-02
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巴黎聖母院以13世紀木藝重建屋頂
著名的巴黎聖母院在2019年時因整修工程不慎，燒毀了聖母院的屋頂和尖頂。法國的工匠團隊完全採用13世紀的工法重建巴黎聖母院，所需時間較長，但這是為了向大教堂建造者致敬，並確保具有數百年歷史的手作木工藝...
2023-06-02
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NOVO LAND錄逾6000人次參觀
新地發展的屯門NOVO LAND 2A期，新地代理總經理陳漢麟表示，項目累計參觀人數超過6000人次，其中以新界區為主佔70%，港島區佔10%，九龍區佔20%，有機會周末加推，有5%至10%加價空間。...
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人幣續弱A股升勢緩 恒指虎頭蛇尾跌17點
美國眾議院通過債務上限法案，加上中國財新5月製造業PMI時隔2個月重回擴張水平，創3個月新高，帶動港股曾急漲231點，惟午後人民幣由升轉跌，以及A股升勢放緩，拖累恒指微跌17點，收市報18216點，成...
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摩連奴斥球證偏幫 西維爾捧歐霸5
周三歐霸決賽的對賽雙方，一邊是6次躋身此賽決勝皆贏的西維爾，另一邊羅馬就由5次入歐戰決賽都封王的摩連奴帶領。結果這場話題十足的大戰由球證安東尼泰萊主宰，其多次爭議判決均有利西維爾，令雙方在法定時間和加...
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急瘦殘爆響警號 被王祖藍捉入減肥營 細細粒靠通穴位練飲水 一周搣走20磅
10年前體重高達260斤（286磅）的陳嘉佳（細細粒），近年轉型做吃播KOL愈撈愈掂，每月平均做12次，每次直播都大飲大食，例如鯨吞5人份量日本菜，或食200串串燒，相當唔健康。近日她被網民發現面容憔...
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辛正兒 - 引入大灣區人才保經濟復常動力｜社論
社會復常，各行各業喊人手短缺，經營困難，政府面對多個行業發出輸入勞工呼聲，正積極尋找應對方法。昨天運輸及物流局局長林世雄透露，輸入商用司機的方案，最遲年中公佈，反映官員有為。但業界需求急切，各決策局都...
2023-06-02
- 李純恩 - 物極必反｜好好過日子
- 林月庭 - 黃鴨仔再來｜甘美人生
- 雪中送炭 - 公益金及時醫療援助基金 助患白內障貧困長者改善生活｜雪中送炭
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- KellyChu - 新巴城巴合併 公眾投票定「新衣」｜Executive日記
- Cally - 迎接6月5日聯合國世界環境日 City Super集團同步推行全新「減膠」環保措施｜商界講呢啲
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蔡明紹五百W捧盃
昨晚谷戰唯一錦標是蘇特恩盃，結果由文廄「電源之駒」奪得，並且是騎者蔡明紹在港第五百W。至於田泰安勝出苗廄「噴火龍」和沈廄「好好彩彩」，潘頓贏賀廄「威武勇駒」和姚廄「精彩生活」，前者埋單多一個P而成為騎...
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