張寶兒宣佈有喜 袁偉豪感動到眼濕濕

■張寶兒在社交網上載BB超聲波圖片，宣佈懷孕喜訊。

袁偉豪和張寶兒多次被追問何時展開造人大計，日前寶兒罕有性感出席活動大騷fit爆身材，沒料昨日她在社交網宣佈：「我們有孩子了」，她上載跟老公拿起BB超聲波圖片並HASHTAG「袁寶」，發文提到「他」，可能陀B仔。隨後，袁偉豪也發文表示感到無比的幸福。圈中好友胡定欣、陳山聰、黃智雯、陳敏之、陳凱琳、洪永城等，紛紛留言恭喜二人。日前在活動仍保密懷孕消息的寶兒，昨日透過短訊接受本報訪問，她感謝大家祝福，問是否剛滿3個月才公佈？她表示：「多謝你嘅祝福，係啊見完醫生，醫生話穩定，不過身體有變化，食嘢口味唔同咗，成日眼瞓、腰骨都有痛。」榮升媽咪的她表示得知懷孕見到超聲波畫面時，忍不住感動，她仲透露老公更感動到眼濕濕。問到BB性別？寶兒直言仔和女都鍾意，她估計老公恨生女。