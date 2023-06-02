急瘦殘爆響警號 被王祖藍捉入減肥營 細細粒靠通穴位練飲水 一周搣走20磅

讚好老闆■細細粒讚好老闆王祖藍好關心員工。

瘦咗好多■近日她被網民發現面容憔悴現身浙江路邊攤，雙腳同圓潤身形唔成比例，健康狀況惹人擔心。

簡單伸展■營中只係做啲拍打簡單伸展運動。

巨型肚腩■細細粒最高峰時體重高達260斤（286磅），有個巨型大肚腩。

唔怕傷身■細細粒話做吃播又唔係勁食，唔算傷身，所以唔會放棄。

好好成績■入營減肥頭3日已減咗14斤（約15.4磅）。

打通經脈■早晚有老師按摩，打通經脈排毒素。

每日三餐■每日餐單都唔同，第1日早餐有烚蛋，晚餐食蘋果，第6日早餐就飲無糖豆漿，晚餐有番茄炒蛋，而兩日午餐都有魚及蝦。

再見肥肉■入營一周搣走18斤（19.8磅）贅肉，最新體重得返182.9斤（約200.6磅）。

10年前體重高達260斤（286磅）的陳嘉佳（細細粒），近年轉型做吃播KOL愈撈愈掂，每月平均做12次，每次直播都大飲大食，例如鯨吞5人份量日本菜，或食200串串燒，相當唔健康。近日她被網民發現面容憔悴現身浙江路邊攤，幼腳跟圓潤身形唔啱比例，健康狀況令人擔心。細細粒接受《星島頭條》獨家訪問，自爆老闆王祖藍好擔心佢健康，上周脅逼她入住減肥營，一周已搣走近18斤（19.8磅）贅肉，最新體重182斤（200.6磅）。 採訪：方騫平細細粒為搵食，試過1日食足9餐，零食、飯餐、甜品樣樣齊，幸好身體冇大礙。她向《星島頭條》報平安指：「咁我仲後生，暫時未有『三高』同埋心血管疾病，但難保將來會有，所以食播以外盡量唔食嘢，做吓運動，加上工作太攰，其實近年體重自動回落到200斤（220.4磅）。」入營費需4萬「人仔」雖然體重回落，但兩位老闆王祖藍及彪哥仍然覺得唔夠，所以上月出錢拉咗細細粒入減肥營，「老闆好關心公司肥人嘅健康問題，佢group埋13個肥人，上月21至28日齊齊入住佢哋朋友喺福州嘅一間別墅，營友中只有兩個好似我咁身形，其他只有少少肉地，不過，勝在可以互動鼓勵吓，餓及悶都可以堅持落去。每位營友要畀4萬蚊人民幣入營費，都算幾貴，但由老闆幫我支付。」頭4日餓到發脾氣談及入營體驗，細細粒覺得辛苦得嚟都幾有趣：「主力係調理身體，食少啲畀內臟休息，仲要早晚按摩半小時打通穴位經脈，排走五臟六腑毒素，所以完全唔使做劇烈運動，連行街都怕會破氣，最多只係做啲拍吓手臂、大髀嘅伸展動作。」飲食方面固然要食得清淡，澱粉質及糖全斷，以蔬菜、烚蛋及無糖豆漿為主，自爆頭4日餓到發脾氣，好不爽，不過，首3日已快速減咗14斤（15.4磅）。提及日程，她指營友早上9點集合食早餐及做按摩，12時食午餐及午睡，下午5點食晚飯及按摩，晚上9點半要上牀休息，期間會由老師講解人體結構，最合適食乜，唔應該食乜，細細粒開心獲益良多：「原來連飲水及呼吸法都有技巧，要細細啖飲40度恆溫水，好似我咁嘅重量，頭4日要控水，只能飲1枝半樽裝水，因為飲太多水對腎臟唔好，仲要下午5點後不能飲水，至翌晨9點半。另外要配合呼吸法，吸氣後用鼻呼5至8秒，再閉氣3至5秒，然後換氣。」細細粒又提到完成療程後能保持正常飲食，體重亦唔會反彈，「以前我試過好多極端減肥法，包括中藥、食代餐、做劇烈運動都唔得。」最後細細粒都成功減咗18斤（19.8磅），最新體重182.9斤（約200.6磅），但笑言目標係減到得返130斤（140磅）。減肥變索非為媾仔問到剛38歲的細細粒，生日願望是否變索女媾仔？她大笑說：「唔會喇，我反而想買多幾層樓。」近年做帶貨賺到7位數嘅細細粒，自爆家人在家鄉上海已有物業，但她都有在大灣區置業，今年初更「升呢」在港島區做業主。問到係咪買近億豪宅？她就保持神秘：「唔係啦，唔講錢，總之負擔得起，哈……我心中富有！」她乘機澄清在紐西蘭冇物業，之前拍的紐西蘭睇屋片純為搞笑：「眼見個個話我係隱形富婆，咪拍嚟玩吓啫，我都冇喺當地買樓。」