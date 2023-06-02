擬延續人氣韓劇收視　 《財閥家》《機智醫生》開前傳

■《機智醫生生活》將開拍前傳。

由宋仲基、李星民主演的韓劇《財閥家的小兒子》播出時收視屢創新高，李星民更因此贏得百想視帝，昨日有韓媒爆料指《財》劇將製作第2季！擁有《財閥家的小兒子》50%著作權的韓國WYSIWYG Studios公司，近日就第2季的製作事宜與多名投資者及製作人見面，據悉第2季將是前傳，講述順陽集團創始人陳養喆的創業故事。此外，tvN最高收視韓劇《機智醫生生活》亦將開拍前傳，前傳將講述5名主角大學時發生的故事，《機》劇系列導演申源浩不會執導該劇，但會參與劇集的製作。因為是主角年輕時代的故事，《機》劇前兩季的5位主角曹政奭、田美都、柳演錫、鄭敬淏及金大明不會演出前傳，目前已經開始了演員選拔。