此外，Jeremy又謂昨晨《12怪盜》煞科，現時專心準備音樂會，「真係冇諗住咁快開，花姐send message俾我嗰陣，我都以為佢send錯……佢同我講嗰陣係今年年頭，我只出咗3首歌，點開個人音樂會？但如果有咁嘅機會，點解唔把握一個好機會，俾大家睇到我值得。（係咪因為有呢個騷，所以公司才不安排你開個人演唱會？）唔知，係公司安排，知道有騷已好開心，有冇都好，我都未覺得自己今年要有嘅，始終其他兄弟都solo咗兩、三年，佢哋多我好多歌，又多我好多經驗……今次有自己音樂會真係一個bonus！」他更直言不怕等，最緊要堅持。
Jeremy預告音樂會「騷肌」
此外，Jeremy又謂昨晨《12怪盜》煞科，現時專心準備音樂會，「真係冇諗住咁快開，花姐send message俾我嗰陣，我都以為佢send錯……佢同我講嗰陣係今年年頭，我只出咗3首歌，點開個人音樂會？但如果有咁嘅機會，點解唔把握一個好機會，俾大家睇到我值得。（係咪因為有呢個騷，所以公司才不安排你開個人演唱會？）唔知，係公司安排，知道有騷已好開心，有冇都好，我都未覺得自己今年要有嘅，始終其他兄弟都solo咗兩、三年，佢哋多我好多歌，又多我好多經驗……今次有自己音樂會真係一個bonus！」他更直言不怕等，最緊要堅持。
商場買刀即隨意施襲 精神病漢亂刀捅死2女子
鑽石山荷里活廣場發生恐怖斬人案，一名39歲光頭漢昨午5時時，手持約12吋長疑似魚刀，襲擊兩女子，其中一名26歲短髮女子，慘遭狂插至少28刀；同行22歲女友人救援，亦遭割頸，2人送院後同告不治。現場遺下...
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官方支持外資企業在華發展 馬斯克結束訪華行程
全球電動車巨頭特斯拉首席執行官馬斯克昨日登專機離開上海，結束訪華行程。據悉，中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥曾與馬斯克會面。這是丁薛祥首次與外國企業首席執行官進行一對一會談，表明中國對特斯拉的重視。...
2023-06-02
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白宮回應無大礙 美通過債務上限延長2年
拜登出席活動不慎跌倒美國眾議院順利通過兩黨達成協議的債務上限法案後，參議院也表決通過，將債務上限延長2年，將送交總統拜登簽署，化解債務違約危機，拜登形容這是美國人的重大勝利。但80歲的拜登出席活動時，...
2023-06-03
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天瀧維港星級會所
豪宅新盤有價有市，啟德海灣半島臨海豪宅天瀧最近頻錄大額承接，項目最近連錄大戶成交，一周內速成4伙大宅，包括一宗4房連平台特色戶以成交價9203.376萬，成交呎價為54880元；另一4房連平台特色戶更...
2023-06-03
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美或暫停加息人幣回升 恒指飆733點曾越19000
港股一洗頹風，美國聯儲局不加息機會大增，加上人民幣走強，恒指報復式反彈最多近800點兼重上19000點，恒指終收報18949點，升733點，19000關得而復失，早前捱沽的科技股及內房股反彈幅度較大。...
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捍衞3冠王尊嚴 紅牆擋魔人
今晚將會上演足總盃152年歷史上，首個曼徹斯特打吡決賽，曼聯與曼城會師溫布萊球場。本仗亦是藍月三冠王之旅的第二關，恰巧紅魔正是英格蘭球壇首支歐聯三冠王盟主，為獨佔這榮譽一定全力阻止死敵爭勝，中堅華拉尼...
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陳星妤唔介意「處女」外號跟一世 鄺潔楹大呻濕身拍SM 拍足個幾鐘似真虐待
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李純恩 - 趕到蘇州吃晚飯｜好好過日子
出發那天早上，香港氣溫攝氏三十多度，作風作雨，悶熱異常。下午到了上海，二十五度，氣溫不低，相比之下，則涼快了。飛機很滿，過關依然有些防疫健康申報要填，又要用手機顯示二維碼，人多雜亂，拖拖拉拉，一團人弄...
2023-06-03
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蔡明紹五百W捧盃
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