Jeremy預告音樂會「騷肌」

■Jeremy預告騷前會出新歌。

■大批粉絲到場為Jeremy打氣。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）將於8月30日舉行《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》音樂會，昨日舉行記者會，透露騷前會出新歌。首次開個人騷的Jeremy坦言有點驚，因今次要單拖唱整個rundown，笑言要跑步練氣，並預告有好多跳唱環節。被問會否邀兄弟做嘉賓？他表示暫未決定，至於會否騷肌？他笑言現時零腹肌，到時可能騷手臂。此外，Jeremy又謂昨晨《12怪盜》煞科，現時專心準備音樂會，「真係冇諗住咁快開，花姐send message俾我嗰陣，我都以為佢send錯……佢同我講嗰陣係今年年頭，我只出咗3首歌，點開個人音樂會？但如果有咁嘅機會，點解唔把握一個好機會，俾大家睇到我值得。（係咪因為有呢個騷，所以公司才不安排你開個人演唱會？）唔知，係公司安排，知道有騷已好開心，有冇都好，我都未覺得自己今年要有嘅，始終其他兄弟都solo咗兩、三年，佢哋多我好多歌，又多我好多經驗……今次有自己音樂會真係一個bonus！」他更直言不怕等，最緊要堅持。