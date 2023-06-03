林明禎專心搵銀無暇拍拖

■林明禎開心收客戶及粉絲送的蛋糕。

林明禎為品牌擔任揭幕嘉賓，昨日是她33歲生日，她說33是幸運數字，希望有更多好運。她表示今年會多參與慈善工作。明禎表示生日在家瞓覺度過，因近日睡眠不足，睡4小時便要起身開工，拍廣告時間好長。說到她今年拍廣告豬籠入水，她笑言酬金好平，沒計算拍了多少廣告，另外亦開始拍電影。明禎透露生日收到客戶及粉絲送蛋糕、禮物及花束，但今年無男仔送花，強調沒有追求者、沒人約會，有時間都只想瞓覺，暫不諗拍拖，目標清晰把握工作機會，直言想在香港置業。