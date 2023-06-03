周柏豪疑似沖涼照流出 交律師處理

周柏豪於2018年曾自爆被人在更衣室內偷拍，最終因偷拍者願意刪照片並道歉而息事寧人。沒料事隔5年，近日社交網突然流出疑似柏豪在更衣室沖涼時，被正面偷拍的「全相」，其中1張更被近距離清楚拍下正面，包括重要部位，不過拍攝者則以貼圖遮了重要部位；而另一張相中，見柏豪正在着上底褲，隨即引起網民熱議是否5年前的偷拍照至今才流出。本報昨日就此事致電柏豪經理人，對方回應指已聯絡律師尋求法律意見，現階段不方便回應，會保留一切法律追究權利。