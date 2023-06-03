蕭正楠開演唱會望邀「兒子」上台

■蕭正楠（左）與劇中演員，出席《神耆小子》拜神活動。

蕭正楠、冼靖鋒（Archie）、傅嘉莉、鄭則仕等為新劇《神耆小子》開鏡拜神，阿蕭與Archie在戲中演父子，笑言嚇一跳未試過演父親，幸好不用餵奶及換尿片，戲中二人感情好似兩兄弟，更會獲Archie照顧。Archie表示首演正劇有壓力，笑言怕被人罵，講到他明顯瘦了不少，Archie透露瘦了15kg，積極操練及食清淡飲食。問阿蕭可有演戲貼士給「兒子」？他笑言不用：「只要到現場見到工作人員及前輩，自己便會學到，跟上大家和入戲，將前輩視為學習對象。」阿蕭又大讚Archie乖仔，早前他與伍仲衡及區永權舉行演唱會，當時Archie也有送上花籃，笑言可能是當時結緣，希望接下來演唱會，也可以帶「兒子」做嘉賓。