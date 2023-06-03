陳星妤唔介意「處女」外號跟一世 鄺潔楹大呻濕身拍SM 拍足個幾鐘似真虐待

■Judy演的「細細粒」性格開朗，慘遇變態客人大玩SM。

■Yvette演的「KK」被「花花公子Marco」（關楚耀）狂追，最終獻上初夜。

■Connie演的「Money」曾是當紅舞小姐，一樣衰喺渣男手上。

■Judy恨演愛情戲，仲預了奉獻熒幕初吻。

■Yvette唔介意「處女」外號跟一世，更在記招自爆20歲「失豬」。

■Judy拍SM戲又要濕身又要被各刑具虐待，絕對唔好受。

■戲中Yvette除了要大賣「初夜」，仲要被「禽獸後父」王俊棠企圖強姦。

■Connie預告「Money」因爛賭，最後會出大事。

■Connie 、Judy和Yvette大讚陳法蓉戲裏戲外都似足「沙律媽」好照顧姐妹。

■向來斯文的Connie，演大癲大肺角色覺得好過癮。

在TVB話題劇《一舞傾城》中飾演舞小姐的鄺潔楹（Judy）、陳星妤（Yvette）和文凱玲（Connie），有大量極具踩界場口，如被SM及賣初夜等戲份。Judy呻拍攝SM過程好漫長絕對唔好受，同時又好期待獻出熒幕初吻；而靠「處女」外號出位的Yvette，就唔介意被叫足一世，只擔心遭觀眾聲討真實性；至於一改戲路的Connie自覺拍得過癮，但就慘被粉絲投訴。 採訪：杜杜攝影：譚志光髮型︰Terrence Chan@Hair Salon（Judy） 服裝︰Claudie Pierlot（Judy）對於有機會參與王晶跟TVB的大製作，三女都表現得好雀躍，Judy更替作品一直被指抄《華燈初上》解話：「睇完就知一啲都唔似，似90年代港產片。」Connie 搭嘴：「少少似《應召女郎》。」Judy唔多認同：「似《古惑仔》系列多啲。」問Judy係咪因角色都叫「細細粒」？她即興奮回應：「我梗係唔會話自己似黎姿啦！哈哈！」Yvette唔敢同關楚耀有火花2021年港姐出身的Yvette，第一次拍劇已孭重飛，她承認最初未識緊張，拍了一星期睇片先覺自己唔掂，即狂問導演同前輩惡補，好彩角色都係演初哥，「當然我唔係完全駕馭到，只係容易捉到個感覺，希望懵盛盛嘅感覺大家都覺得我做到啦！」講到劇情強調是「萬國城最後一個處女」，處女劇有此外號，隨時跟足一世，她完全唔介意，「嘩！跟我一世呢個朵都係一個成功嚟嘅，哈哈！」早前誤爆20歲初戀時「失豬」的她，唔擔心經常講「處女」話題而尷尬，「應該好多人會聲討我未必真係（處女），但我都希望形象上可以符合返呢個朵啦！」Yvette戲中有不少愛情動作戲份，既要被繼父王俊棠企圖強姦，再有賣初夜及為關楚耀獻出第一次，她坦認有一定難度，「呢啲動作係難控制力度，要做相關嘅反應，好似俾爸爸強姦嗰場，係開工第二日，仲要嗰日拍足3場喊戲，好彩動作導演幫我先易啲入戲，同埋咁多人望住都好尷尬。」講到跟求婚成功的關楚耀合作，Yvette稱對方好照顧她，所以特別有火花，「戲入面啫！現實唔敢同佢有火花，佢好錫女朋友，每晚要返房打電話。」她又笑言對方多經驗會帶到入戲，「佢拍過咁多愛情動作片，好有經驗嘛！哈哈！」Judy極保守唔肯為藝術犧牲戲中慘被SM的Judy，大呻拍攝過程相當辛苦，「我真實冇呢方面體驗，事前有睇好多相關嘅戲，發覺都唔使準備太多，嗰日拍足個幾鐘，試晒唔同嘅刑具，仲要濕晒身，雖然力度會有唔同，但真係俾人打緊或者虐待緊，所以只要投入『細細粒』角度表現返出嚟就得，不過又要拍wide shot再補大頭，過程都真係好漫長。」Judy又投訴拍劇以來冇乜機會好好談情，「今次都係冇，一嚟就SM囉！ 哈哈！我個熒幕初吻仲喺度㗎！」她坦認恨演愛情劇，「之前拍《羅密歐與祝英台》都有少少愛情線，希望公司再畀多啲機會我啦！但係除衫就唔需要嘞！」她指今次《一》劇已是性感底線，講明不會為藝術犧牲，「睇戲見到女演員比較裸露或者意識大膽嘅戲，都會問自己會唔會為藝術犧牲？答案幾肯定係唔會，又試過同演員朋友傾開，如果係拍荷里活級數電影？我答案都係唔會，原來我都係個幾保守嘅人。」Connie開心被粉絲投訴改戲路跟王晶合作多次的Connie，認為今次最大分別是女演員特別多，好熱鬧氣氛特別好，她亦好鍾意「Money」角色，「今次負責搞笑，唔使理靚唔靚，可以大動作啲誇張啲，係幾好玩，睇劇本大家都擔心我唔似，我平時畀人感覺斯文內向啲，依家出嚟覺得我夠放，仲有粉絲話接受唔到咁樣嘅我，我反而覺得幾有滿足感。」她又為角色苦練賭術及魔術，更預告「Money」除了慘被渣男男友所傷，仲會因爛賭而出事。談到跟前輩陳法蓉合作，三女都大讚對方戲裏戲外都似「沙律媽」一樣照顧她們，小粉絲Judy更自爆初次見面情況，「我哋搭車去佛山時唔敢打擾佢，試造型見佢整完頭，我就叫佢『Kowloon』（《賭俠》角色名），哈哈！我好鍾意《賭神》系列，睇咗好多次，短髮女神！點解可以冇變㗎！每次同啲前輩合作都會有少少擔心，但佢好玩得，佢有車成日主動話車埋我哋，係好細心照顧人嘅前輩。」