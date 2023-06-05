馮盈盈有望擺脫魔音惡名 炎明熹畫畫表達心情 被指圖文不符

■Gigi「盲抽」讀者來信公開朗讀。

■Gigi以畫交代心情，可惜無人明。

■鍾柔美在街頭快閃跳舞。

■馮盈盈下苦功，望洗脫魔音之名。

■主持冼靖峰（Archie）同潘靜文（Sherman），絕對係歡喜冤家。

■曾比特、陳葦璇等上節目Jam歌。

無線翡翠台上周六開始一口氣推出3個全新音樂節目，分別是逢周六晚11點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》及昨晚起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。昨晚首播的《J Music》雖然只是半小時的迷你音樂節目，但內容相當豐富，除了每集邀請不同歌手與現場樂隊jam歌外，還有由炎明熹（Gigi）主持的讀者來信環節「Gi心批」，Gigi在環節中「盲抽」讀者來信公開朗讀；為了更完美表達寫信人的故事及心聲，Gigi不但施展「聲音扮演」絕技，還分享自己類近的小故事引發共鳴。另外，Gigi還會大晒畫功表達上節目的心情，「我嘅心情有少少緊張，但又有陽光普照。」可惜最終因「圖文不符」令現場工作人員𢱑晒頭。歌手走到街頭快閃跳舞其他精采環節包括有由不同唱片公司的歌手跨界合作、直闖中學校園地標為學生唱歌打氣的「School Tour」；以Busking作主打的「My藝」；當中最具花生指數的，是秘密製作中的「魔音救兵」，此環節會請來各大以魔音馳名的藝人朋友，親臨節目改善唱功，最後更要在一眾音樂人面前演唱畢業作品，據知打頭陣嘉賓是有「魔音港姐」之稱的馮盈盈！至於首集現身的歌手嘉賓有曾比特、余宗遙、陳葦璇、周子涵及楊彤，獻唱或合唱歌曲有《我不如》、《有誰共鳴》、《3.14》、《我不是邱比特》及《Fly Baby》，當中《有誰共鳴》更是新鮮滾熱辣的全新編曲版本。另外，歌手們亦會走出錄影廠，街頭快閃跳舞，首集就有鍾柔美（Yumi）、《聲夢2》Sean（文佐匡）及Duncan（侯雋熙）。