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馮盈盈有望擺脫魔音惡名 炎明熹畫畫表達心情 被指圖文不符

2023-06-05 列印
■Gigi首次主持節目，笑言有少少緊張。
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無線翡翠台上周六開始一口氣推出3個全新音樂節目，分別是逢周六晚11點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》及昨晚起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。

昨晚首播的《J Music》雖然只是半小時的迷你音樂節目，但內容相當豐富，除了每集邀請不同歌手與現場樂隊jam歌外，還有由炎明熹（Gigi）主持的讀者來信環節「Gi心批」，Gigi在環節中「盲抽」讀者來信公開朗讀；為了更完美表達寫信人的故事及心聲，Gigi不但施展「聲音扮演」絕技，還分享自己類近的小故事引發共鳴。另外，Gigi還會大晒畫功表達上節目的心情，「我嘅心情有少少緊張，但又有陽光普照。」可惜最終因「圖文不符」令現場工作人員𢱑晒頭。
歌手走到街頭快閃跳舞

其他精采環節包括有由不同唱片公司的歌手跨界合作、直闖中學校園地標為學生唱歌打氣的「School Tour」；以Busking作主打的「My藝」；當中最具花生指數的，是秘密製作中的「魔音救兵」，此環節會請來各大以魔音馳名的藝人朋友，親臨節目改善唱功，最後更要在一眾音樂人面前演唱畢業作品，據知打頭陣嘉賓是有「魔音港姐」之稱的馮盈盈！

至於首集現身的歌手嘉賓有曾比特、余宗遙、陳葦璇、周子涵及楊彤，獻唱或合唱歌曲有《我不如》、《有誰共鳴》、《3.14》、《我不是邱比特》及《Fly Baby》，當中《有誰共鳴》更是新鮮滾熱辣的全新編曲版本。另外，歌手們亦會走出錄影廠，街頭快閃跳舞，首集就有鍾柔美（Yumi）、《聲夢2》Sean（文佐匡）及Duncan（侯雋熙）。■Gigi「盲抽」讀者來信公開朗讀。
■Gigi「盲抽」讀者來信公開朗讀。
■Gigi以畫交代心情，可惜無人明。
■Gigi以畫交代心情，可惜無人明。
■鍾柔美在街頭快閃跳舞。
■鍾柔美在街頭快閃跳舞。
■馮盈盈下苦功，望洗脫魔音之名。
■馮盈盈下苦功，望洗脫魔音之名。
■主持冼靖峰（Archie）同潘靜文（Sherman），絕對係歡喜冤家。
■主持冼靖峰（Archie）同潘靜文（Sherman），絕對係歡喜冤家。
■曾比特、陳葦璇等上節目Jam歌。
■曾比特、陳葦璇等上節目Jam歌。
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