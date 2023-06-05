TVB「618」直播帶貨 好事繼續來

■以「香港小姐」作主題，做了9小時的直播。

■TVB行政主席許濤希望可以盡快派股息給股東。

■曾志偉與星空華文公司合作打造亞洲男團。

■《中年好聲音》第1季成績好，已鐵定開第2季。

記得已故鬼才黃霑，有句很出色的slogan「xxx一開，好事自然來」。講的是法國名酒廣告，但套用在上星期三（31日）TVB舉行的周年股東大會同樣適合。股東會上見到TVB行政主席許濤及董事黎瑞剛談笑風生，就知道好事自然來。以「珠光寶氣」為題望再創高峰席間行政主席許濤講到希望可以盡快派息，豪言自然有其底氣。因為同日TVB聯乘淘寶的第9場直播帶貨，以「香港小姐」作主題，在9小時的直播，銷售額逾1億元人民幣（約1.1億港元）、累積觀看人數1,000萬。相較3月7日舉行首場直播帶貨的2,350萬人民幣（約2,600萬港元）銷售額，翻了足足幾翻，果然好事齊來。一直都講TVB加淘寶是強強聯乘，強大的電商網絡，加上無線的高收視及旗下藝人超人氣作促銷，得出1+1大於2的成績。在連番好消息加持下，TVB（511）上星期五股價收報7.16元，單日升幅逾47%。錯過這場好戲？不打緊，6月TVB還有3場直播帶貨，分別是8日及15日，當然重頭戲會是18日；即內地稱為「618」電商購物節大型促銷日。今屆是疫後首個大型網上購物節，更號稱是史上最大優惠的一次。TVB經過多場經驗，調整了上架產品種類，引入香港珠寶品牌及本土產品，成為其特色。要知道去年的「618」購物節，全國銷售總額達6,959億人民幣（約7,699億港元）。無線當日的直播主題為「珠光寶氣」，預料奇兵制勝會有另一趟驕人成績，筆者拭目以待。到時不但對股東、股民有交代，更對一班日日以抹黑無線不作為的小人，一記當頭棒喝。TVB不忘初心繼續製作好節目有好事之徒又會話TVB走去搞直播帶貨是「不務正業」。其實TVB一直毋忘初心，股東會上行政主席許濤已宣佈同內地拓展合拍綜藝節目，已落實的有《大灣區音樂會》、《聲生不息 港樂季2》等。好事陸續來，配合早前總經理（節目內容營運）曾志偉在Happy Summer記者會上透露，跟星空華文公司合作，以打造亞洲最強的跳唱男團為目標，聯合製作《亞洲超星團》，招募兩岸三地、星馬等地跳得、唱得之人。而香港重點會是第2季舉行的《中年好聲音》，今個星期日（6月11日）進行第一輪面試，目睹第1季的成功，據聞目前已有逾千人報名，這個summer認真hot。劇集創作是另一優勢，TVB當然不會忘記這條戰線。同內地播放平台優酷簽署了7億元的供應協議，製作不同題材的劇集，記得之前的《白色強人II》同近期播出的《廉政狙擊》，在香港及內地播出掀起一輪熱潮。事實上製作合拍劇集可達雙贏效果，既可發揮TVB強大製作能力，又可為藝人累積知名度，在電商直播中發揮推廣作用，達致相輔相成。