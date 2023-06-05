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劉穎鏇想學唱歌改善聲線 陳貝兒操體能拍《無窮之路3》

2023-06-05 列印
■劉穎鏇赴大馬拍特輯，望品嚐榴槤。
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劉穎鏇（Tiffany）及陳貝兒參與《萬眾同心公益金》節目，Tiffany表示月底將赴馬來西亞拍旅遊節目，期待在當地品嚐榴槤，之後會否放假要看工作安排，若然有時間想回美國探望父母。問她可會學唱歌以便到外地登台？Tiffany說：「都想，劇集監製指我不會運用聲線，很容易聲沙，相信學唱歌可以改善。」

另外， 陳貝兒因工作頻撲而瘦了5磅，她透露將拍攝《無窮之路》第3輯，「今次會帶大家去更遠，還會去兩個多月，這段時間推了不少商演。（身體已習慣高原反應？）這個高原反應是一年一度的，所以出發前最重要準備好體能，希望今次捱得住。」■陳貝兒為工作而消瘦。
■陳貝兒為工作而消瘦。
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