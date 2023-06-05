另外， 陳貝兒因工作頻撲而瘦了5磅，她透露將拍攝《無窮之路》第3輯，「今次會帶大家去更遠，還會去兩個多月，這段時間推了不少商演。（身體已習慣高原反應？）這個高原反應是一年一度的，所以出發前最重要準備好體能，希望今次捱得住。」
劉穎鏇想學唱歌改善聲線 陳貝兒操體能拍《無窮之路3》
另外， 陳貝兒因工作頻撲而瘦了5磅，她透露將拍攝《無窮之路》第3輯，「今次會帶大家去更遠，還會去兩個多月，這段時間推了不少商演。（身體已習慣高原反應？）這個高原反應是一年一度的，所以出發前最重要準備好體能，希望今次捱得住。」
發帖放售「疑犯同款波鞋」 網民斥冷血 林作亂抽水遭保險公司炒魷
精神病人涉在鑽石山荷里活廣場亂刀捅殺路人，公眾震驚，林作此時在社交平台「抽水」，稱放售「疑犯同款波鞋一對」，遭網民圍剿狂鬧。昨天英國保誠保險公司作出反應，宣佈與林作終止合約關係。林作揚言自己「無官一身...
2023-06-05
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港候選載荷專家本周赴京複選 神十五回歸 太空人：感覺良好
神舟十五號返回艙昨日成功降落，3名太空人順利出艙後乘機返回北京，已進入隔離恢復期，重新適應地球重力環境，並接受健康評估。行政長官李家超對此予以熱烈祝賀，又透露通過初選的十多位香港載荷專家候選人，本周會...
2023-06-05
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印度3火車相撞 官員爆肇因涉訊號系統
印度3列火車日前相撞，釀成本世紀最嚴重鐵路事故，造成逾300人死亡、逾千人受傷。印度鐵路部部長衞士納昨指，已找到事故肇因和責任人員，他將原因指向電子訊號聯鎖系統，但未提供進一步細節。有生還者憶述，列車...
2023-06-05
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天瀧維港星級會所
豪宅新盤有價有市，啟德海灣半島臨海豪宅天瀧最近頻錄大額承接，項目最近連錄大戶成交，一周內速成4伙大宅，包括一宗4房連平台特色戶以成交價9203.376萬，成交呎價為54880元；另一4房連平台特色戶更...
2023-06-03
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外圍氣氛轉好 憧憬國策出台 恒指料19000關爭持
港股於「六絕月」第二個交易日開始反擊，美國債務協議獲得國會通過，加上美國5月份工資增長放緩，大大提振市場樂觀情緒，令美股「漲聲一片」。投資市場氣氛看似不錯，惟有分析指，本周港股走勢要視乎有關內地政策傳...
2023-06-05
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漢堡護級生死戰焗攻 史特加反客為主
德乙的漢堡於升班附加賽首回合作客淨吞德甲的史特加3蛋，今晚次回合返回主場必須搶攻以收復失地，後防線壓上反而給予史特加反擊機會。而史特加畿內亞前鋒古華斯利季尾「着火」，今仗有信心再破漢堡後防助球隊以全勝...
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感情瓜葛形象插水「雪」足1年 廖慧儀首開腔曾抑鬱 喺屋企係咁喊
前落選港姐廖慧儀（Jessica）最近在主持的J2旅遊節目《趁而家去大馬偷食…譜！》中換上低胸裝，又狂晒長腿及24吋纖腰，甚受巴打歡迎。從2020年參選港姐到變身「J2女神」，26歲的Jessica曾...
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違規拆牆風險巨大 教育執法尤須加強
將軍澳日出康城「首都」有單位拆去部分主力牆，掀起全城熱論，屋宇署高度關注，勒令業主還原工程，業主除損失不菲，更有機會負上刑責。涉事單位目前縱未有即時危機，但新受力位未來或會變形或滲漏，多家銀行即時停止...
2023-06-05
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金鑽貴人八W平紀錄
昨日沙田馬場復辦黃昏賽，沙田銀瓶由文廄「金鑽貴人」奪得，鞍上人潘頓另以蔡廄「永遠美麗」捧走獅子山錦標，而文家良則另贏「縱橫十六」，騎者艾道拿開齋。至於希威森憑韋廄「顏色王子」、呂廄「瑰麗人生」和「金發...
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