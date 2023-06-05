邵初晒破冰轉身神技全場驚歎 余思霆着比堅尼濕身場面養眼

■邵初用「破冰轉身」神技，留在浮牀上17秒。

■余思霆變身吸水寶寶，場面養眼。

昨晚無線播出的《濠玩夏水禮》，兩位玩得之人林盛斌（Bob）及金剛帶領一班藝人何浩文、蘇韻姿、關楓馨、陳婉衡、余思霆及邵初等，在澳門體驗最新的水上設施，盡情濕身大比併。其中「Shake Shake浮牀」遊戲環節中，邵初以「破冰轉身」神技留在浮牀上足足17秒，令全場驚歎。蘇韻姿則以優秀平衡力力抗邵初。而「吸濕大作戰」則是全晚焦點所在，有料之人余思霆和陳婉衡分別出戰做「吸水寶寶」，其間陳婉衡不斷濕身除衫無限loop，以吊帶比堅尼上陣的思霆則歎慢板，但由於畫面養眼，Bob爭住要霸靚位一睹思霆風姿，睇不過眼的金剛即向Bob潑水謂：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。